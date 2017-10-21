الزفين: لا يمكن الحكم على تعديل السرعة على أي طريق إلا بعد مرور سنة

أكد اللواء محمد الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، في حسابه على تويتر" أنه من الصعوبة الحكم على تعديل السرعة على أي طريق بالناجحة أو الفاشلة الا بعد مرور سنة على التعديل.آراؤكم تحترم أيا كانت.