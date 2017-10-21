الإمارات تدين الحادث الإرهابي في صحراء الواحات في مصر

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة وبأشد العبارات العملية الإرهابية المجرمة في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير من قوات الشرطة المصرية.

وصرح معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات تقف قلبا وقالبا مع جهود الحكومة المصرية في التصدي للإرهاب الذي يسعى إلى تقويض أمن مصر والمصريين.. مؤكدا أن هذه الجريمة الإرهابية الأخيرة لن تنال من عزيمة مصر على اجتثاث الإرهاب.

وقال إن دولة الإمارات تدعم الحكومة المصرية في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الإرهاب.

وأضاف أننا على ثقة تامة بأن من ينوي الشر لمصر لن ينجح في مساعيه الشريرة .. مؤكدا أن مسؤوليتنا العربية والإسلامية والإنسانية واضحة في رفض الإرهاب أو أي تبرير له كما أنها واضحة في دعمنا التام لمصر.

وأعرب معاليه عن خالص تعازي دولة الإمارات للشعب والحكومة المصرية وأسر الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

