التشكيل الوزاري الجديد يحظى باهتمام شعبي واسع

حظي التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) باهتمام شعبي واسع النطاق من المواطنين والمقيمين وكذلك على المستويين الأقليمي والعالمي، منذ أن قام سموه بإعلان تفاصيل التعديلات الوزارية عبر حسابه في تويتر.

وقد حمل التعديل مفاجآت عديدة تفاعل معها المواطنون والمقيمون بشكل مكثف، كما استأثرت بحديث الناس في المجالس وعبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وسط ثقة كبيرة بالتطورات الإيجابية الضخمة التي تحملها هذه التغييرات الرامية لنقل دولة الإمارات إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بإشادات واسعة النطاق من داخل وخارج دولة الإمارات، أجمعت على أن تعزيز دور الشباب واستحداث حقائب وزارية تتماشى مع طموحات الدولة لتعزيز ريادتها العالمية إلى جانب تعزيز مساهمة المرأة، شكلت أهم سمات التعديل الوزاري.

وعبر مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة، ومؤكدين ثقتهم بأن التشكيل الوزاري الجديد يترجم فلسفة حكم تضع الإنسان وتطوره في مقدمة أولوياتها، وهو نموذج رائع لتشجيع الشباب وتطلعات المستقبل الجديد.

فقد قال أحمد في تغريدة له على حسابه في تويتر: «التشكيل الوزاري الجديد شبابي لدولة شابة فتية، هذا هو الاستثمار الحقيقي، الاستثمار بشباب الإمارات»، فيما قال مغرد آخر: «التشكيل الوزاري الاتحادي الجديد يترجم فلسفة حكم تضع الإنسان وتطوره في مقدمة أولوياتها».

وأضاف أحد المغردين الخليجيين قائلاً: «التشكيل الوزاري الجديد لدولة الإمارات وتغريدات الشيخ محمد بن راشد بهذا الخصوص شيء مبهر يدل على رؤية قادة الإمارات الاستثنائية لبلدهم».

وقال د. ناصر: «التشكيل الوزاري الجديد جاء بوزارات جديدة مثل وزارة الأمن الغذائي، فالأمن الغذائي له نفس أهمية وزارة الأمن والدفاع».

ثقة

وقالت إنجي: «كلنا ثقة بالجيل الجديد من الحقبة الوزارية الجديدة، شكراً للقيادة الرشيدة التي أحسنت لاختيار التشكيل الوزاري الجديد».

من جهته، قال بدر: «تم تعيين أول وزير في العالم في دولة الإمارات كوزير للذكاء الاصطناعي في التشكيل الوزاري الجديد.. دائماً متميزة يا إماراتنا الحبيبة».

وغرد الطاهري قائلاً: «نبارك للإمارات وشعبها التشكيل الوزاري الجديد، ذلك التشكيل الطموح والفريد، حيث إن هناك وزارات لأول مرة بالعالم ونحن على ثقة أنها ستلهم العالم»، فيما أضاف مغرد آخر: «التشكيل الوزاري الجديد هو المستقبل المتجدد، وتكملة للمسيرة الإماراتية ونموذج وجب الاحتذاء به من قبل الدول الأخرى.

وأخيراً اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان ومد دولتنا بالازدهار والرفعة وزدنا من خيراتك وبركاتك، اللهم احفظ قادتنا ووفق وزراء الدولة».

مستجدات

وأوضحت إيمان في تغريدة لها: «أثبت التشكيل الوزاري الجديد أن حكومتنا قادرة على صنع المستقبل، حكومة سباقة، مرنة، يقظة لمستجدات العصر، قادرة على التجدد وإحداث التغيير».

وقال عبد الله: «أبارك ثقة قيادتنا الرشيدة في التشكيل الوزاري الجديد، قيادات شابة ترسم مستقبل دولتنا لتحقيق رؤية وطموح قادتنا، حفظهم الله ورعاهم».

وباركت نوال للإمارات، قائلة: «مبروك لإمارتنا الحبيبة وشعبها المخلص التشكيل الوزاري الجديد».

وقال بسام: «التشكيل الوزاري الجديد تحد للمستقبل وبعقول إماراتية نحو آفاق عالمية، وكل الشعب الإماراتي وافق على التحدي بالذكاء الاصطناعي».