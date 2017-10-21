إعلام العالم يشيد باستحداث حكومة الإمارات وزارات نوعية

اهتمت وسائل الإعلام العربية والعالمية أمس بخبر التشكيل الوزاري الجديد الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسط إشادات واسعة بأبرز التطورات التي شملها التشكيل الوزاري الجديد.

وركزت وسائل الإعلام بشكل خاص على كل من استحداث حقيبة وزارية للذكاء الاصطناعي، وارتفاع نسبة الشباب وتنامي مشاركة المرأة في مجلس الوزراء، واعتبرت ذلك تطوراً نوعياً يجسد طموحات دولة الإمارات بتعزيز ريادتها العالمية.

وذكرت صحيفة الرياض السعودية تحت عنوان «الإمارات: تعيين وزراء للذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والتسامح» إن دولة الإمارات العربية المتحدة استحدثت منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي في إطار سلسلة تعديلات حكومية شملت أيضا ولادة وزارة دولة جديدة مسؤولة عن العلوم المتقدمة.

ونشرت صحيفة الأهرام المصرية تقريراً لها حمل عنوان «تعديل وزاري بالإمارات.. واستحداث وزارات للذكاء والعلوم المتقدمة»، أبرزت فيه تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن التعديل الوزاري في الإمارات واستحداث وزارة دولة للذكاء الاصطناعي.

صحيفة الرأي الكويتية وفي تقرير لها تحت عنوان «الإمارات تُجدِّد دماءها بوزارات.. ذكاء وعلوم وتسامح» أبرزت تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، آل مكتوم، رعاه الله، عن «تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي..الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي.. ونريد أن نكون الدولة الأكثر استعداداً لها... ‏وتم تعيين عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي».

كما أشارت الدستور الأردنية الى التشكيل الوزاري في تقرير بعنوان «تعديل وزاري موسع في الحكومة الإماراتية» وقالت: «أجرت الإمارات تعديلا وزاريا، واستحدثت مناصب للمرة الأولى، مثل وزير دولة للذكاء الاصطناعي».