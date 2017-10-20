محمد بن راشد يحضر أفراح المزروعي والسبوسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم - حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة الرمال على طريق دبي العين مساء اليوم بمناسبة زفاف راشد بن غانم بن راشد ذياب المزروعي إلى كريمة علي بن سلطان هلال السبوسي.

وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم زفاف العروسين متمنيا لهما حياة أسرية سعيدة ومكللة بالرفاء والبنين.

حضر الحفل عدد من أبناء القبائل وأهل وأقارب العروسين.