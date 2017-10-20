خليفة يعتمد التشكيل الوزاري الجديــد للحكــومة الاتحـــادية

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله امس الحكومة الجديدة بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وقد شهدت استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية بالإضافة إلى بعض التعديلات الهيكلية ضمن مسعى الحكومة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية.

و شهد التشكيل الوزاري الجديد استحداث أربعة مناصب وزارية جديدة وهي: وزير دولة للذكاء الاصطناعي ووزير دولة للتعامل مع ملف العلوم المتقدمة ووزير دولة للتعامل مع ملف الأمن الغذائي إضافة إلى منصب وزير دولة.

كما شهدت بعض الوزارات تغييرات هيكلية من بينها وزيرة الدولة للسعادة التي أضيف لها ملف جودة الحياة ووزير الدولة لشؤون التعليم العالي التي أضيف لها ملف المهارات المتقدمة ووزارة الطاقة التي أضيف لها ملف الصناعة.

و كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن عن التعديل الحكومي الجديد.. وأكد أن «التعديل الحكومي الجديد جاء بناء على اجتماعاتنا السنوية الأخيرة وإطلاق مئوية الإمارات وتلبية لمجموعة من متطلباتنا المستقبلية بعيدة المدى». وتحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن الرؤية المستقبلية قائلا : «المرحلة الجديدة عنوانها مهارات المستقبل .. وعلوم المستقبل .. وتكنولوجيا المستقبل .. لأننا نسعى للتأسيس لمئوية نؤمَن من خلالها مستقبل أجيالنا».

وقال سموه: «نعلن اليوم عن تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي .. الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي ونريد أن نكون الدولة الأكثر استعدادا لها».

وأضاف: «تم تعيين عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي .. بعمر 27 نجح عمر بقيادة القمة العالمية للحكومات واستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي».

وقال : « كما نعلن عن تعيين سارة الأميري «30 عاما» وزيرا للدولة لتكون مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة .. مهمتها البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية»، لافتا سموه إلى أن «سارة مسؤولة أيضا عن مجلس علماء الإمارات وتقود باقتدار مهمة الإمارات للوصول للمريخ،ونريد مئات النماذج مثل سارة لمستقبل الإمارات».

و أعلن سموه عن تعيين مريم بنت حارب المهيري وزيرا للدولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة بحثا وخطة وتقنية» مبينا أهمية هذا الملف بالقول : « أمن الغذاء هو قضية وطنية مستقبلية .. عمادها البحث والعلم والمشاريع .. وعمر وسارة سيدعمان هذا الملف الوطني .. وثقتنا عالية في شبابنا».

وفي إطار بعض التعديلات الهيكلية التي طالت عددا من الوزارات.. قال سموه: « أضفنا للأخ أحمد بالهول ملف المهارات المتقدمة .. ليكون وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وليستمر التعلم مدى الحياة».. مشيرا سموه إلى أن التقنيات المتقدمة ستخلق وظائف جديدة وتلغي نصف الحالية خلال 10 سنوات فقط».. كما تم تكليف معالي أحمد برئاسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية للتأكد من استعداد الكوادر الحكومية ومواكبتهم للمهارات المستقبلية المتقدمة».

وأعلن سموه أيضا عن تعيين ناصر بن ثاني الهاملي وزيرا للموارد البشرية والتوطين .. حيث قال : «ما زلنا بطيئين في ملف التوطين وناصر أمامه مهمة كبيرة.. وأكد سموه « الأسرة الإماراتية هي الرهان الأكبر لتماسك المجتمع وتمنياتي لحصة بالتوفيق».

كما أعلن سموه عن تعيين معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزيرا للتسامح ،وقال سموه : « الأخ نهيان وجه إماراتي عربي ودولي ويشكل رصيدا كبيرا لقوتنا الناعمة الإماراتية».. مشيرا سموه إلى أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك برصيده الاجتماعي الضخم .. وعلاقاته الدولية الواسعة .. ومحبة كافة فئات المجتمع له خير من يرسخ التسامح في الإمارات والمنطقة.

وضمن التشكيلة الوزارية الجديدة تم الإعلان عن تعيين نورة الكعبي وزيرة للثقافة وتنمية المعرفة .

كما تضمن التشكيل الجديد الإعلان عن تعيين زكي نسيبة وزيرا للدولة .. وقال سموه :» إن زكي نسيبة رافق زايد .. وعايش المسيرة .. وساهم في التنمية بإخلاص».

وتم الإعلان أيضا عن تولي معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ملف الصناعة في الدولة ليكون مسؤولا عن تطوير الصناعة وخاصة المتقدمة في دولة الإمارات.

ومن التعديلات الوزارية تولي معالي عبدالرحمن العويس إضافة لمهامه الحالية وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.. كما تم تعيين عبدالله محمد بن طوق أمينا عاما لمجلس الوزراء .

شكر وتقدير

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الشكر للوزراء في الحكومة السابقة الذين أدوا رسالتهم وسلموا الراية للوزراء الجديد قائلا : « شكري وتقديري الشخصي للأخ صقر غباش الذي قضى 4 عقود من حياته في خدمة بلده .. مخلصا ومتفانيا ومحبا للناس .. لك من شعب الإمارات التقدير يا صقر».. وكذلك «شكري موصولا للأخت والصديقة لبنى بنت خالد القاسمي .. لبنى رفعت اسم الوطن في المحافل .. ومثلت المرأة العربية خير تمثيل .. لك مني كل المحبة».

وتابع سموه: « والشكر للأخ راشد بن فهد والأخت نجلاء العور لخدمتها وعملها خلال الفترة الماضية».. مضيفا سموه : «والشكر أيضا للأخ عبدالله البسطي الأمين العام السابق لمجلس الوزراء .. عبدالله عضو في فريقي ومحل ثقتي وأمامه مهمة كبيرة في إمارة دبي».

وختم سموه بالقول : « الحكومة الجديدة هي حكومة عبور للمئوية الإماراتية الجديدة .. هدفها تطوير المعرفة .. ودعم العلوم والأبحاث .. وإشراك الشباب في قيادة المسيرة».

جودة الحياة

أضيف ملف جودة الحياة إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وجودة الحياة هي تمتع المجتمع والأفراد بأفضل مستوى وأسلوب حياة متوازن وإيجابي وسعيد.

التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع.

الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

عضو مجلس الوزراء وزير المالية.

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي.

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

عضو مجلس الوزراء وزير التسامح.

معالي محمد بن عبدالله القرقاوي

عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

معالي سلطان بن سعيد المنصوري

عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد.

معالي عبد الرحمن بن محمد العويس

عضو مجلس الوزراء وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.

معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش

عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية.

معالي عبيد بن حميد الطاير

عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية.

معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي

عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي

عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة.

معالي حسين بن إبراهيم الحمادي

عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم.

معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي

عضو مجلس الوزراء وزير تطوير البنية التحتية.

معالي سلطان بن سعيد البادي

عضو مجلس الوزراء وزير العدل.

معالي محمد بن أحمد البواردي

عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون الدفاع.

معالي نورة بنت محمد الكعبي

عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.

معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي

عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة.

معالي ناصر بن ثاني الهاملي

عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين.

معالي حصة بنت عيسى بو حميد

عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع.

معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري

عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعليم العام.

معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي

عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العالي

والمهارات المتقدمة.

معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر

عضو مجلس الوزراء وزير دولة.

معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي

وزيرة دولة.

معالي عهود بنت خلفان الرومي

وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة.

معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي

وزيرة دولة لشؤون الشباب.

معالي زكي أنور نسيبة

وزير دولة.

معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري

وزيرة دولة.

معالي سارة بنت يوسف الأميري

وزيرة دولة.

معالي عمر بن سلطان العلماء

وزير دولة للذكاء الاصطناعي.

دماء شابة جديدة و28% من أعضاء الحكومة وزيرات

حمل التعديل الوزاري الجديد الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العديد من الدلالات والمؤشرات التي تعبر عن رؤى وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الاستباقي الذي يستشرف المستقبل بكل تفاصيله وملامحه، ويحدد متطلباته وتحدياته.

وبادر سموه بإنشاء أول وزارة للذكاء الاصطناعي وعين معالي الوزير عمر بن سلطان العلماء 27 سنة كأول وزير دولة يتولى هذه الوزارة وما يترتب عليها من مهام تقوم على تحليل أشكال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتختبر طرقاً جديدة يتم من خلالها تطبيق هذه التكنولوجيا في حالات واقعية تخدم الإنسان وتيسر معيشته.

ومن بين الدلالات الأخرى أن التعديل الوزاري الجديد يضم لأول مرة في دولة الإمارات 9 وزيرات من النساء مشكلات 28% من الحكومة معظمهن وزيرات دولة باستثناء معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

واهتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالشباب لإيمان سموه بدورهم الفاعل في بناء وتنمية الوطن وثقته بقدراتهم على التحدي والتميز والنجاح، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار لينطلقوا بقوة إلى آفاق المستقبل ويتحملوا مسؤوليتهم كاملة نحو وطنهم الذي يفخر بهم ويفخرون به.

كما أضيف ملف جودة الحياة إلى معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وجودة الحياة هي تمتع المجتمع والأفراد بأفضل مستوى وأسلوب حياة متوازن وإيجابي وسعيد، وبذلك يضيف سموه بعداً جديداً على سعادة الناس يتعلق بجودة حياتهم ولأن كلاهما يرتبطان ببعضهما البعض أراد سموه أن يجعل من جودة الحياة سعادة للناس ومن سعادة الناس جودة الحياة.

ولا شك أن الخطوط العريضة التي ترسمها الحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مستمرة في المضي قدماً نحو مزيد من الارتقاء بالوطن والمواطن في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤى وفكر مستنير يرسم الأهداف ويسعى بكل جد واجتهاد في الوصول إليها.