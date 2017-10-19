تعرف على السيرة الذاتية لـ زكي أنور نسيبة وزير دولة

شهد التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية إضافة إلى بعض التعديلات الهيكلية ضمن مسعى الحكومة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية.

وفيما يلي السيرة الذاتية لـ زكي أنور نسيبة وزير دولة

شغل زكي أنور نسيبة منصب مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي المستشار الثقافي في وزارة شؤون الرئاسة.. ويعتبر من الشخصيات الريادية التي واكبت بدايات نهضة الإمارات الحديثة، حيث رافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ ستينيات القرن الماضي، متدرجا بين العديد من الوظائف والمناصب الإعلامية والبحثية، قبل أن يصبح مدير المكتب الإعلامي في ديوان صاحب السمو رئيس الدولة.

عمل نسيبة أيضا نائبا لرئيس هيئة أبوظبي للثقافة والتراث وشارك في رسم وصياغة الاستراتيجيات العامة للهيئة والإشراف على أنشطتها ومتابعة العديد من المشاريع الثقافية.

عين نسيبة عضوا في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وعمل عضوا في اللجنة التنفيذية العليا التي تحولت لاحقا إلى مجلس أمناء لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

عين زكي نسيبة عضوا في مجلس إدارة جامعة السوربون أبوظبي، وعضوا في مجلس أمناء جامعة أبوظبي وعمل رئيسا لمجلس المستشارين في معهد الشرق الأوسط التابع لجامعة لندن للاقتصاد وهو أيضا عضو في مجلس أمناء جامعة أبوظبي وفي المعهد العربي في باريس وفي متحف أغا خان للفنون الإسلامية في تورنتو بكندا كما كان عضوا في مجلس إدارة الرابطة الثقافية الفرنسية العالمية ومقرها باريس.

حاز نسيبة على العديد من الأوسمة المرموقة من بينها وسام أبوظبي لعام 2007 ووسام التسامح بين الأديان 2012 ووسام الثقافة الأوروبية العربية 2013 ووسام سعف النخل الأكاديمي الفرنسي ووسام الآداب والفنون الجميلة برتبة كوماندو وهما من أعرق الأوسمة الثقافية الفرنسية.

كما نال في العام 2012 جائزة الثقافة العربية الأوربية من المؤسسة الأوربية للثقافة والجائزة الدولية للتسامح وحوار الحضارات من الأكاديمية الدولية للعلوم والفنون ومقرها مدينة سالزبرغ النمساوية.

تخرج زكي نسيبة من جامعة كمبردج في بريطانيا، وحصل منها على درجة الماجستير في الاقتصاد والسياسة.

يتقن نسيبة بالإضافة إلى العربية، اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية، كما أن لديه إلماما بالروسية.

إلى جانب مسيرته المهنية الإعلامية الزاخرة، يضم رصيد نسيبة الثقافي العديد من الترجمات والمقالات والأبحاث التي نشرت في صحف ومجلات ودوريات محلية وعربية وعالمية.