تعرف على سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة

شهد التشكيل الوزارى الجديد للحكومة الاتحادية الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية إضافة إلى بعض التعديلات الهيكلية ضمن مسعى الحكومة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية.



وفيما يلي السيرة الذاتية لـ سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة.



عملت سارة بنت يوسف الأميري في منصب رئيس مجلس علماء الإمارات إلى جانب منصبها كنائب مدير وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" في مركز محمد بن راشد للفضاء. وشملت مهامها تأسيس وتطوير قطاع علوم الفضاء في المركز.

في العام 2016، كلفت الأميري برئاسة مجلس علماء الإمارات، والهادف إلى خلق بيئة محفزة للبحث العلمي وتهيئة جيل من العلماء والباحثين الإماراتيين لخلق قاعدة وطنية من علماء وخبراء متخصصين.

كما شغلت الأميري منصب مديرة النظم الجوية المتقدمة في مركز محمد بن راشد للفضاء.. وكانت الأميري قد بدأت مسيرتها في المركز مهندسة في مشروعي القمر الصناعي دبي سات-1 ودبي سات-2 وكانت ضمن الفريق الذي حدد برنامج تطوير القمر الصناعي خليفة سات.. وعملت الأميري كمدير لإدارة البحث والتطوير في مركز محمد بن راشد للفضاء.



سارة الأميري من مواليد العام 1987، وحاصلة على شهادتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الحاسوب من الجامعة الأميركية في الشارقة.