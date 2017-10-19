من هي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع؟

شهد التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية إضافة إلى بعض التعديلات الهيكلية ضمن مسعى الحكومة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية.

وفيما يلي السيرة الذاتية لـ - حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

شغلت حصة بنت عيسى بو حميد منصب مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وأشرفت على تطوير الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات من خلال برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة الذي يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وأشرفت " بوحميد " على إطلاق مشروع مصنع الخدمات الحكومية الذي يركز على تدريب الجهات الحكومية على آليات تصميم الخدمات، ومشروع قياس رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية.

وتولت " بو حميد " منصب المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ومنصب المدير التنفيذي لقطاع التميز ومنصب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي ومساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية، والمشرف على برنامج قيادات حكومة الإمارات لتطوير قيادات الصف الأول والثاني في الحكومة.

حصة بوحميد من مواليد العام 1980، وهي حاصلة على شهادة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، وشهادة البكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص الإدارة من جامعة زايد، وشهادة الدبلوم العالي في الإدارة العامة من جامعة لي كوان يو في سنغافورة.

وهي خريجة برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة وحاصلة على جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي مرتين. كما حصلت على جائزة اللجنة الأولمبية الوطنية لدول الخليج العربية عن فئة الشباب المبدعين المتميزين عام 2013، وجائزة الموظف الحكومي المتميز الجديد عام 2003.