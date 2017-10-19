شهد التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية إضافة إلى بعض التعديلات الهيكلية ضمن مسعى الحكومة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية.

وفيما يلي السيرة الذاتية لـ - ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

شغل ناصر بن ثاني الهاملي منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين.. وكان قد عمل سابقا في وزارة شؤون الرئاسة كوكيل مساعد لقطاع التنسيق الحكومي وأشرف على إعداد دراسة "التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة"، وإعداد وإطلاق مبادرة "أبشر" لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

كما أشرف على تطوير " السياسة الوطنية للبعثات الدراسية" وتطوير "نظام التوطين في القطاعين المصرفي والمالي" ومراجعة وتقنين قوانين العمل والتقاعد والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وشغل الهاملي أيضا منصب المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وساهم في إعداد استراتيجية الحكومة الاتحادية للموارد البشرية وتطوير نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، ونظام تقييم الوظائف، ونظام التدريب والتطوير، إلى جانب تحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية.

وعمل الهاملي كمدير إدارة شؤون المجلس التنفيذي لإمارة دبي وساهم في تطوير نظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي وتطوير الكفاءات الوطنية.

وشغل الهاملي منصب مدير مشاريع الموارد البشرية في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أشرف على إدارة شؤون الموارد البشرية وتطوير الكوادر الوطنية للمكتب والوحدات التابعة له.

ناصر الهاملي من مواليد العام 1973 وهو حاصل على درجة الماجستير في الموارد البشرية وشهادة البكالوريوس في تطوير وتدريب القوى العاملة من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب شهادة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات من جامعة بنسلفانيا للتكنولوجيا، وهو أيضا خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.