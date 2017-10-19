بدور القاسمي: نفخر بحجم الثقة التي تمنحها بلادنا لأبنائها الشباب

باركت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بمناسبة تعيين الوزراء الجدد في حكومة الإمارات قائلة "نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الوزراء الجدد في الحكومة، ونفخر بحجم الثقة التي تمنحها بلادنا لأبنائها الشباب، فكل وزير تم تعيينه اليوم هو خطوة جديدة تسجل للإمارات على مستوى الريادة، والنهوض برأس المال البشري، والاستثمار بالطاقات البناءة والفاعلة، الأمر الذي يجعلنا اليوم على يقين بصورة المستقبل الذي اختاره قادتنا للدولة برؤاهم الحكيمة، وتطلعاتهم السبّاقة، وأتمنى كل التوفيق للوزراء الجدد في خدمة الوطن وشعبه".