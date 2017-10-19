" الخارجية " تحذر المواطنين من السفر إلى مدغشقر

شكر عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام السابق للمجلس التنفيذي للإمارة على وقفته معه في أول يوم عمل له في الأمانة.