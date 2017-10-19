" الخارجية " تحذر المواطنين من السفر إلى مدغشقر

حذرت وزارة الخارجية الإماراتية مواطني الدولة من السفر إلى مدغشقر في الوقت الحالي نظرا لاكتشاف وانتشار وباء الطاعون الرئوي هناك.
حذرت وزارة الخارجية الإماراتية مواطني الدولة من السفر إلى مدغشقر في الوقت الحالي نظرا لاكتشاف وانتشار وباء الطاعون الرئوي هناك.
باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، النظر في قضية اتهام 33 شخصاً من جنسيات هندية وباكستانية وأميركية
تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي بإصدار بطاقة الملكية الدائمة للمركبة، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، ضمن منظومة
حذرت وزارة الخارجية الإماراتية مواطني الدولة من السفر إلى مدغشقر في الوقت الحالي نظرا لاكتشاف وانتشار وباء
حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من السفر إلى جمهورية مدغشقر في الوقت الحالي
تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من انقاذ طفلة آسيوية تبلغ من العمر 8 سنوات تركها سائق حافلة مدرسية خاصة يوم أول امس.
أعلن معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية تعديل 6 مواد من أحكام اللائحة التنفيذية لبرنامج الشيخ زايد
شكر عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام السابق للمجلس التنفيذي للإمارة على وقفته معه في أول يوم عمل له في الأمانة.
تمكن ضباط التفتيش الجمركي بجمرك الدارة بجمارك رأس الخيمة من ضبط مسافر حاول إدخال وتهريب 27 صقراً إلى الدولة بقصد الاتجار بها، حيث تم العثور عليها على أرضية المقعد الأمامي ..
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم التعديل
الشيخ محمد بن راشد يعلن اليوم عن تعديل وزاري في حكومة الإمارات، تجديدًا للدماء وتحفيزا للتغيير واستعدادا للمرحلة المئوية
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
شهدالحفل، الذي استضافته «أوبرا دبي»، تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء