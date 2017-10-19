" الخارجية " تحذر المواطنين من السفر إلى مدغشقر

المصدر:
  • وام
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حذرت  وزارة   الخارجية   الإماراتية  مواطني الدولة من السفر إلى مدغشقر في الوقت الحالي نظرا لاكتشاف وانتشار وباء الطاعون الرئوي هناك.

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