«الخارجية» تحذر مواطني الدولة من السفر إلى مدغشقر

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من السفر إلى جمهورية مدغشقر في الوقت الحالي نظراً لاكتشاف وانتشار  وباء الطاعون الرئوي.

 

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