«البسطي» يشكر «الشيباني» ويشيد بجهوده

شكر عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام السابق للمجلس التنفيذي للإمارة على وقفته معه في أول يوم عمل له في الأمانة.

وقال عبدالله البسطي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "شكرا بومحمد على وقفتك معي في أول يوم عمل لي في الامانة. هذه روح دبي وهذا مايريده سيدي الشيخ محمد بن راشد وولي عهده الشيخ حمدان بن محمد".