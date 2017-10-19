محمد بن راشد يعلن التعديل الوزاري الجديد

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم التعديل الوزاري الجديد.

وقال سموه في حسابه على تويتر"الإخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد .. واعتماد رئيس الدولة حفظه الله نعلن عن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الإمارات".

وأضاف سموه" التعديل الحكومي الجديد جاء بناء على اجتماعاتنا السنوية الأخيرة.. وإطلاق مئوية الإمارات ..وتلبية لمجموعة من متطلباتنا المستقبلية بعيدة المدى".

وأوضح "المرحلة الجديدة عنوانها مهارات المستقبل .. وعلوم المستقبل .. وتكنولوجيا المستقبل .. لأننا نسعى للتأسيس لمئوية نؤمّن من خلالها مستقبل أجيالنا".

وقال سموه" نعلن اليوم عن تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي .. الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي .. ونريد أن نكون الدولة الأكثر استعدادا لها".

واضاف" تم تعيين عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي. بعمر 27 نجح عمر بقيادة القمة العالمية للحكومات واستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي".

وأضاف سموه "كما نعلن عن تعيين سارة الأميري (30 عاما) وزيرة للدولة لتكون مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة .. مهمتها البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية. سارة مسؤولة أيضا عن مجلس علماء الإمارات ، وتقود باقتدار مهمة الإمارات للوصول للمريخ .. ونريد مئات النماذج مثل سارة لمستقبل الإمارات".

وتابع سموه "نعلن أيضا عن تعيين مريم المهيري وزيرة للدولة.. مسئولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة .. بحثا وخطة وتقنية.أمن الغذاء هو قضية وطنية مستقبلية .. عمادها البحث والعلم والمشاريع .. وثقتنا عالية في شبابنا".

وقال سموه"أيضا أضفنا للأخ أحمد بالهول ملف المهارات المتقدمة .. ليكون وزير دولة لشئون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ..وليستمر التعلم مدى الحياة.الأخ أحمد مسئول عن تجهيز كوادرنا بمهارات المستقبل .. التقنيات المتقدمة ستخلق وظائف جديدة وتلغي نصف الحالية خلال 10 سنوات فقط".

وأضاف سموه "كما كلفنا الأخ أحمد بالهول برئاسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية للتأكد من استعداد كواردنا الحكومية ومواكبتهم للمهارات المستقبلية المتقدمة".

وتابع سموه"ونعلن اليوم أيضا عن تعيين ناصر بن ثاني الهاملي وزيرا للموارد البشرية والتوطين .. ما زلنا بطيئين في ملف التوطين وناصر أمامه مهمة كبيرة".

وأضاف "كما نعلن عن تعيين حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة لتنمية المجتمع .. الأسرة الإماراتية هي الرهان الأكبر لتماسك المجتمع وتمنياتي لحصة بالتوفيق".

وقال سموه " ونعلن عن تعيين الأخ نهيان بن مبارك وزيرا للتسامح .. الأخ نهيان وجه إماراتي عربي ودولي .. ويشكل رصيدا كبيرا لقوتنا الناعمة الإماراتية. الأخ نهيان بن مبارك برصيده الاجتماعي الضخم ..وعلاقاته الدولية الواسعة..ومحبة كافة فئات المجتمع له خير من يرسخ التسامح في الإمارات والمنطقة".

وتابع سموه "كما نعلن عن تعيين الأخ زكي نسيبة وزيرا للدولة .. رافق زايد .. وعايش المسيرة .. وساهم في التنمية بإخلاص".

وقال "ونعلن أيضا تولي وزير الطاقة ملف الصناعة في الدولة .. ليكون الأخ سهيل المزروعي مسئولا عن تطوير الصناعة وخاصة المتقدمة منها في دولة الإمارات".

واضاف"ونعلن عن تولي الأخ عبدالرحمن العويس إضافة لمهامه الحالية وزير الدولة لشئون المجلس الوطني .. كل التوفيق له في مسئولياته الوطنية".

وتابع سموه " ونعلن اليوم أيضا عن تعيين نورة الكعبي وزيرة للثقافة وتنمية المعرفة .. وبخبرتها الثقافية والإعلامية ستستكمل مسيرة الأخ نهيان في الوزارة.

وقال " ونعلن عن تعيين عبدالله محمد بن طوق أمينا عاما لمجلس الوزراء .. عبدالله خريج برامج القيادات وعضو فاعل في فريق عملي.

وأضاف " شكري وتقديري الشخصي للأخ صقر غباش والذي قضى 4 عقود من حياته في خدمة بلده .. مخلصا ومتفانيا ومحبا للناس .. لك من شعب الإمارات التقدير يا صقر". وشكري موصولا للأخت والصديقة لبنى بنت خالد القاسمي .. لبنى رفعت اسم الوطن في المحافل .. ومثلت المرأة العربية خير تمثيل .. لك مني كل المحبة. والشكر أيضا للأخ راشد بن فهد والأخت نجلاء العور لخدمتهما وعملهما خلال الفترة الماضية. وشكري للأخ عبدالله البسطي الأمين العام السابق لمجلس الوزراء .. عبدالله عضو في فريقي ومحل ثقتي.. وأمامه مهمة كبيرة في إمارة دبي".

وأوضح سموه أن "الحكومة الجديدة هي حكومة عبور للمئوية الإماراتية الجديدة .. هدفها تطوير المعرفة .. ودعم العلوم والأبحاث .. وإشراك الشباب في قيادة المسيرة".