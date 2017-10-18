حمدان بن محمد: فخورون بإبداعات شبابنا

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي: «إننا فخورون بشبابنا.. أيما فخر وعز، وأدعوهم لمزيد من الإبداع والتميز في جميع حقول العلم والمعرفة والتكنولوجيا وتقنيات التصنيع بجميع مجالاته وتخصصاته لأن الوطن بحاجة إلى همة الشباب وعزيمتهم وعطائهم العلمي والمعرفي وهم بلا شك محط اهتمام قيادتنا المعطاءة .

وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي لا يتوانى عن دعم شباب الوطن الغالي الذين يوليهم كل اهتمام ورعاية ومتابعة إيماناً منه بأهمية دور هذه الشريحة من مجتمعنا الغني بالكفاءات البشرية والكوادر الوطنية المبدعة في شتى المجالات».

رقي

وأكد سمو ولي عهد دبي خلال زيارته أمس المعرض المصاحب لفعاليات الدورة الرابعة والأربعين من مسابقة المهارات العالمية بمركز أبوظبي الدولي للمعارض، أن مسابقة المهارات العالمية التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باتت من أهم وأرقى وأشهر المسابقات والمهرجانات والندوات متنوعة المجالات والاختصاصات على مستوى العالم ويعكس ذلك حجم المشاركة الدولية في فعالياتها المتعددة وأعداد الشباب المشاركين فيها والذين يناهز عددهم 1300 شاب يتنافسون في أكثر من خمسين مهارة علمية وتقنية وصناعية وزراعية وغيرها.

مجد

وقال سموه: «إن الشباب صناع المجد وصناع المستقبل وهم صانعو النصر والتفوق في كل ميدان وهم أهل للتحدي وقهر المستحيل وما أدل على ذلك من قول الشاعر العربي عمر أبو ريشة: ما أرخص المجد إذا زارني.. إن لم يكن لي موعد معه. وقد تجول سموه في أرجاء المعرض يرافقه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل .

ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب التي قدمت شرحاً لسمو ولي عهد دبي ومرافقيه حول المشاركات الشبابية في المعرض والتركيز من خلال هذه الفعالية على إبداعات الشباب في دولة الإمارات والدول المشاركة في المسابقة العالمية للمهارات وعددها نحو ثمان وسبعين دولة وهم أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للمهارات.

وتوقف سموه خلال جولته عند منصة أحد أصحاب الهمم من الشباب المواطن الذي يعرض إبداعاته وأفكاره في مجال تنسيق الزهور ثم زار بعدها منصة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» واطلع من القائمين عليها على المهارات المتميزة في الشركة ومنها مهارة المختبر الطبي ومهارة الابتسامة الجميلة وهي منصة تثقيفية توعوية للجمهور للاهتمام بأسنانهم لتبقى بسماتهم مشرقة.

ثم عرج سموه على منصة خاصة بأحد الشباب المواطن والذي يعرض مهارات تتعلق بالكمبيوتر لجهة تقنية التصنيع وغيرها.

وتوقف سموه بعد ذلك عند منصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي واطلع على نموذج لمروحية تابعة للجناح الجوي في القيادة والتي تتميز بمواصفات عالية وتقنيات خاصة بعمليات البحث والإنقاذ والإسعاف الطبي للمصابين خاصة ممن تواجههم صعوبات وحالات غرق في مياه البحر.

وزار سمو ولي عهد دبي منصة شركة «روندو» الأجنبية واطلع على أحدث التقنيات والمهارات الخاصة بالمخابز وآلية خلط وعجن الطحين حتى يصبح خبزاً دون عناء وفي أقصر مدة زمنية ممكنة. ثم توقف سموه عند منصة مكتب الاتصال الحكومي لحكومة أبوظبي واطلع من مسؤوليه على ما يعرضونه والمبادرات التي يطلقها تشجيعاً للشباب وتحفيزاً لهم لصقل مواهبهم..

وأبدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إعجابه بما شاهد من مهارات عالية وإبداعات للشباب من أبناء وبنات الإمارات معرباً عن سروره واعتزازه بالقدرات الهائلة والطاقات الخلاقة الكامنة في عقول وسواعد الشباب الذين تضعهم قيادتهم الرشيدة على رأس أجندة اهتماماتها وأولوياتها في التنمية والتطوير والرعاية.