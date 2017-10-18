محمد بن راشد ورئيس المالديف يبحثـــــــان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر أمس، الرئيس عبدالله يامين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف والوفد المرافق.

مباحثات

وتباحث سموه ورئيس المالديف بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حول سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف، خاصة في قطاعات التنمية السياحية والاقتصادية والبنى التحتية.

حيث أشاد الرئيس الضيف بالمستوى العالمي للبنية التحتية في دولة الإمارات، ما عزز مكانتها ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال، معرباً عن أمله في استفادة بلاده من تجربة الإمارات والاستعانة بخبراتها البشرية المتقدمة.

اتفاقيات

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس عبد القيوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تنظم العلاقة بين البلدين، الأولى اتفاقية قرض بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة جمهورية المالديف لتمويل مشروع مطار فيلانا الدولي، ووقع الاتفاقية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومحمد سعيد وزير التطوير الاقتصادي في المالديف.

والمذكرة الثانية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول المتبادلة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسي، وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والدكتور محمد عاصم وزير الشؤون الخارجية في المالديف، والاتفاقية الثالثة تختص بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل في البلدين، وقعها معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية .

والدكتور محمد عاصم وزير الشؤون الخارجية في المالديف، أما الاتفاقية الرابعة فكانت بشأن حماية وتشجيع الاستثمار، وقعها معالي عبيد بن حميد الطاير ومحمد سعيد وزير التطوير الاقتصادي في المالديف.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس المالديفي الاتفاقيات وأعربا عن أملهما أن تسفر عن نتائج طيبة تسهم في فتح مجالات وقنوات جديدة للتعاون بين البلدين على مختلف الصعد، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

حضور

حضر المباحثات ومراسم التوقيع على الاتفاقيات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ورئيس بعثة الشرف المرافقة، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعبدالحميد عبدالفتاح كاظم الملا سفير الدولة غير المقيم لدى المالديف، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للرئيس المالديفي.