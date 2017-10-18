4393 مخالفة على شارعي محمد بن زايد والإمارات في يومين

كشف العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن يومي 15 و16 أكتوبر الجاري سجلا 4393 مخالفة على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات بعد قرار خفض السرعة من 120 كيلو مترا في الساعة الى 110 كيلو مترات في الساعة، وأن الزيادة تخطت نسبتها 150 %.

لافتا إلى أن أكثر من 100 شخص راجعوا الإدارة للشكوى والاعتراض، معللين ذلك بعدم معرفتهم بقرار خفض السرعة على الرغم من انتشار لوحات إرشادية على الطريق تفيد بقرار خفض السرعة اعتبارا من 15 الجاري، كما تم الإعلان عن الأمر في كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه لا تساهل أو إعفاء لمتجاوزي السرعة في شارعي محمد بن زايد والإمارات.

وقال العميد المزروعي لـ «البيان»: سجل يوم 16 أكتوبر ارتفاعا كبيرا في تلك المخالفات بلغ 1424 مخالفة في يوم واحد في شارع الشيخ محمد بن زايد، فيما سجل اليوم نفسه 915 مخالفة على شارع الامارات، وانه خلال 5 أيام تم تسجيل 4453 مخالفة على شارع الشيخ محمد بن زايد بعد خفض السرعة في الفترة من 12 الى 16 أكتوبر الجاري.

فيما سجل شارع الامارات 2694 مخالفة خلال 5 أيام، فيما لم يسجل سوى حادث واحد بليغ في شارع محمد بن زايد ونتج عنه إصابة بليغة لفتاة عربية الجنسية اصطدمت بشاحنة.

وأضاف أن متوسط أعداد المخالفات على شارع الشيخ محمد بن زايد بلغ 589 مخالفة يوميا، فيما بلغ المتوسط في شارع الامارات 329 مخالفة.

منوها الى أن أغلب المراجعين المشتكين يعملون في مناصب جيدة وأحدهم يحمل شهادة الدكتوراه ومع ذلك عللوا الأمر بأنهم لم يكن لديهم علم بالقرار وأنهم من غير المطلعين على وسائل الاعلام، مستغربا من أن أحدهم سجل 5 مخالفات رادار في ساعة واحدة وأنه كان يجب أن يحذر بعد المخالفة الأولى في ظل وجود ضوء قوي من الرادار في حالة تجاوز السرعة، منوها الى أنه من حق الأشخاص تقديم اعتراض رسمي إلا أنه لن يفيد في ظل اعترافهم بالمخالفة واعترافهم بالجهل بالقانون.

حوادث بسيطة

وأكد العميد المزروعي أن يوم أمس شهد وقوع عدد كبير من الحوادث البسيطة في دبي مما تسبب في ازدحام في أغلب الطرق خاصة للقادمين من الشارقة.

وأن جميعها نتيجة عدم الالتزام بخط السير والانحراف، لافتا الى أن 4 مواقع تسجل ما يقارب من 400 مخالفة عدم التزام بخط السير أو الانحراف المفاجئ يوميا وأنه منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي سجلت 54 ألفا 269 مخالفة، فيما تم تحرير 40 ألفا 592 مخالفة الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، و44 الفا و136 مخالفة عدم ربط حزام الأمان خلال الفترة نفسها.

كما أفاد بأنه على الرغم من التعديلات الجديدة والتي تضمنت تشديد العقوبات إلا أنه تم رصد زيادة ملحوظة في المخالفات، لافتاً الى أنه يجب على المخالفين إدراك انه قد يدفع آلاف الدراهم مقابل توفير دقائق معدودة الى جانب تعريض حياتهم والآخرين للخطر.

حادث

أكد العميد سيف مهير المزروعي وقوع حادث تصادم بين سيارتين صباح أمس على شارع الإمارات بالاتجاه الشارقة أسفر عن إصابة بليغة، وتبين قيام قائد المركبة بيك أب بصدم المركبة الثانية والتي كانت متوقفة بسبب الازدحام المروري من الخلف.