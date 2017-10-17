وفاة الدكتور محمود فكري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

توفي، اليوم، الدكتور محمود فكري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الوكيل المساعد لوزارة الصحة الإماراتية سابقاً، في الطائرة خلال رحلته إلى الأوروغواي لحضور المؤتمر العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير السارية.

وكان المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية قد أعلن في دورته الأربعين بعد المائة التي عقدت في جنيف في يناير الماضي تعيين الدكتور محمود فكري مديراً إقليمياً لشرق المتوسط، وذلك بعد ترشيحه من قِبَل اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط في أكتوبر 2016 حيث بدأ مهام منصبه في فبراير الماضي.

وشغل الفقيد مناصب عدة، منها مستشار وزير الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووكيل وزارة الصحة للطب الوقائي وشؤون السياسات الصحية (1995-2013). كما كان عضواً بمجلس الإدارة التنفيذي في مركز الصحة والتنمية التابع للمنظمة في كوبي، اليابان، وعضواً بالمجلس الاستشاري بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي (1996-2005). كما كان الدكتور فكري عضواً بالمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية من 1997 إلى 2000.

وطيلة الأعوام التسعة عشر الماضية، شارك الدكتور فكري في وفد دولة الإمارات العربية لجمعية الصحة العالمية واللجنة الإقليمية لشرق المتوسط إما رئيساً للوفد أو أحد أعضائه.

وكان الدكتور فكري عضواَ بالفريق الاستشاري المعني بالتأهب للأنفلونزا الجائحة (PIP) في المدة من 2008 إلى 2011، عندما عمل الفريق العامل المفتوح العضوية للدول الأعضاء على وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الخاص بالتأهب لمواجهة الأنفلونزا الجائحة لتبادُل فيروسات الأنفلونزا وإتاحة اللقاحات وتقاسم الفوائد المترتبة على ذلك، كما كان مسؤولاً عن تطوير برنامج التمنيع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديثه بما يتفق مع برنامج منظمة الصحة العالمية الموسَّع للتمنيع. وبفضل هذه الجهود حققت الإمارات العربية المتحدة وضع الخلو من شلل الأطفال والملاريا.