"فريق الطوارئ والأزمات" ينظم تمريناً لآليات الاستجابة الخارجية لمحطة "براكة "

نظم فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة نواة للطاقة والجهات المعنية تدريبا عمليا مشتركا للقيادة والسيطرة لمنظومة الاستجابة للطوارئ في المحيط الخارجي لمحطة " براكة " استعدادا للتمرين المقيم في / 24 / أكتوبر الجاري.

وتضمن التدريب - الذي استمر يومين بمشاركة الدوائر المحلية في إمارة أبوظبي وبعض الجهات الاتحادية ذات الصلة - تطبيقا عمليا لآليات الاستجابة الخارجية لمحطة "براكة " بهدف اختبار وتقييم كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ في المحيط الخارجي وفاعلية التنسيق مع منظومة الاستجابة في المحيط الداخلي للمحطة لتحقيق المتطلبات التشريعية والمعايير المحددة في اللوائح المحلية والعالمية الهادفة إلى حماية صحة وسلامة الجمهور وعاملي الطوارئ والبيئة المحيطة والممتلكات.

وأشاد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي بجاهزية منظومة الاستجابة الخارجية لمحطة "براكة " للطاقة النووية .. مشيرا إلى أن جهود السنوات الماضية والخطط الموضوعة أبرزت قدرات المؤسسات المحلية في إمارة أبوظبي والجهات الاتحادية ذات الصلة للاستجابة في حالات الطوارئ النووية.

وأشار معاليه - خلال تفقده مجريات التمرين - إلى تنفيذ تمرين مقيم يوم / 24 / أكتوبر الحالي من قبل مؤسسات محلية وخارجية للوقوف على جاهزية المحطة وتوافق الخطط الموضوعة مع الاشتراطات الدولية.. موضحا أن منظومة الاستجابة نظمت عددا من التمارين الخاصة بهذا المشروع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات.

وقال إن ما تحقق من تقدم كبير في مشروع محطة "براكة " للطاقة النووية جاء نتيجة الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة لهذا المشروع الاستراتيجي .. مؤكدا أن هذا نتاج عمل سنوات من التخطيط والتنسيق والجهد الدؤوب من كل المؤسسات المحلية في إمارة أبوظبي وبعض المؤسسات الاتحادية حيث أصبح الجميع يعمل ضمن فريق عمل واحد مما يجسد الفكر الجديد لإدارة العمليات.

وزار اللواء الرميثي - خلال الجولة - مراكز الاستقبال التي يتم تفعيلها خلال حدوث الحالات الطارئة حيث اطلع من الكوارد الفنية - المؤهلة على أعلى مستوى والمزودة بأحدث التقنيات - على بيان عملي يوضح الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في حالات الطوارئ.

وتفقد معاليه جاهزية مستشفى الرويس واستعداداته لمواكبة المتطلبات الخاصة بالطوارئ النووية .. موضحا أن التجهيزات الموجودة في المستشفى مكتملة واستثنائية وتعتبر الأفضل في منطقة الشرق الأوسط .. مقدما الشكر لمجموعة شركات " أدنوك " المشرفة على إدارة المستشفى.

وأثنى قائد عام شرطة أبوظبي - في ختام الجولة التفقدية - على أداء الفريق الإعلامي في منظومة الاستجابة الخارجية لمحطة "براكة " والخطة الإعلامية التي تم تفعليها خلال التمرين .. مشيرا إلى أن ما شاهده من جهد إعلامي يستحق التقدير والثناء خاصة في ظل وجود هذا الكم الكبير من المختصين والمحترفين ضمن منظومة الاستجابة الإعلامية.

من جهته أكد المهندس محمد ساحوه السويدي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة أن كوادر الشركة التي تقوم بإدارة الاستجابة الداخلية لمحطة "براكة " مؤهلة ومدربة لإدارة عمليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ.. مشيرا إلى أن " نواة " وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أجروا عددا من التمارين والتدريبات المكثفة لتحديث الخطط واكتساب الدروس المستفادة والتحسين المستمر.

وأوضح أن التمرين - الذي نفذ مؤخرا - ساهم في إكساب الفريق المزيد من الخبرة العلمية لمواجهة أي حالات طوارئ في المستقبل.

وقال السويدي إن إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ لدى " نواة " بدأت جهودها منذ أعوام للتأكد من وضع خطط شاملة ومستفيضة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في مجال الطوارئ والسلامة للتأكد من سلامة المجتمع والبيئة لموظفي المحطة.

وأكد أن شركة " نواة " تطبق معايير عالية للوقاية والحماية إلى جانب أنظمة السلامة التلقائية في محطة براكة للطاقة النووية للحد من احتمالية حدوث حالات طارئة إلى أدنى حد وإدارتها على نحوٍ فعال في حال حدوثها.