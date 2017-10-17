محمد بن زايد يستقبل قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الفريق أول ريموند توماس قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية الذي يزور الدولة حاليا.

ورحب سموه بالمسؤول الأميركي وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وبشكل خاص التعاون بين الجانبين في الشؤون العسكرية والدفاعية.

وتم استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة ذات الاهتمام المشترك.ط

حضر اللقاء.. محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وباربارا أليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة.