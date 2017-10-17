محمد بن راشد ورئيس المالديف يبحثان في دبي تطوير العلاقات الثنائية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر اليوم الرئيس عبدالله يامين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف والوفد المرافق.

وقد تباحث سموه ورئيس المالديف بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حول سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف خاصة في قطاعات التنمية السياحية والاقتصادية والبنى التحتية .. حيث أشاد الرئيس الضيف بالمستوى العالمي للبنية التحتية في دولة الإمارات ما عزز مكانتها ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال معربا عن امله في استفادة بلاده من تجربة الامارات والاستعانة بخبراتها البشرية المتقدمة .

وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس عبد القيوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تنظم العلاقة بين البلدين .. الاولى اتفاقية قرض بين صندوق ابوظبي للتنمية وحكومة جمهورية المالديف لتمويل مشروع مطار سيلانه الدولي وقد وقع الاتفاقية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي محمد سعيد وزير التطوير الاقتصادي في المالديف والمذكرة الثانية بشأن الاعفاء من تأشيرة الدخول المتبادلة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسي وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور محمد عاصم وزير الشؤون الخارجية في المالديف والاتفاقية الثالثة تختص بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل في البلدين وقعها معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور محمد عاصم وزير الشؤون الخارجية في المالديف أما الاتفاقية الرابعة كانت بشأن حماية وتشجيع الاستثمار وقعها معالي عبيد بن حميد الطاير ومعالي محمد سعيد وزير التطوير الاقتصادي في المالديف.. وقد بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفخامة الرئيس المالديفي الاتفاقيات وأعربا عن أملهما ان تسفر عن نتائج طيبة تسهم في فتح مجالات وقنوات جديدة للتعاون بين البلدين على مختلف الصعد بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين .

حضر المباحثات ومراسم التوقيع على الاتفاقيات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ورئيس بعثة الشرف المرافقة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعبدالحميد عبدالفتاح كاظم الملا سفير الدولة غير المقيم لدى المالديف وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للرئيس المالديفي .