محمد بن زايد : الإمارات منذ نشأتها هدفها سعادة مواطنيها

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفدا من البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية ترافقهم معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة .

ورحب سموه بالوفد وتبادل معهم الحديث حول البرنامج ومبادراته والنتائج التي حققها والأهداف التي يسعى الى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وقدمت معالي عهود الرومي شرحا حول لوحة فنية من عمل أطفال الامارات حيث تضم اللوحة بعض رسومات الأطفال الذين كانوا ضمن آلاف طلبة المرحلة الابتدائية المشاركين في رسم ملامح شعار البرنامج الوطني للسعادة والايجابية من خلال مبادرة السعادة والإيجابية ‏في عيون اطفال الإمارات حيث تمت دعوتهم بوصفهم خبراء السعادة للتعبير عن تصورهم للسعادة والايجابية من خلال الرسم.

وأشارت معاليها ان المبادرة اعتمدت طابعا تكامليا قام على حشد جهود الاطفال لتحقيق نتائج متميزة وجسدت نهج حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي ترى أن تحقيق السعادة ونشر ‏الإيجابية عملية وطنية مشتركة.

وخلال حديثه مع الوفد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان دولة الامارات العربية المتحدة منذ نشأتها كان عنوانها الرئيسي وهدفها الاساسي هو سعادة مواطنيها وتعزيز مكتسباتها الوطنية على كافة المستويات بما يعزز ويرسخ مكانتها على المستوى العالمي.

وأضاف سموه ان للسعادة والإيجابية أوجه عدة وتتجلى قيمتهما وأهميتهما في رمزية البذل والعطاء والتسامح وترسيخ الخير منوها سموه بأن الامارات كانت سباقة ورائدة باعتماد برنامج وطني للسعادة والإيجابية.. نريد من ذلك حياة أفضل وأسعد وأجمل لابناء الوطن الذين يستحقون العيش بفرح وتفاؤل بالمستقبل.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى أن رهان دولة الامارات العربية المتحدة كان ومازال على الانسان الاماراتي الذي بسببه وبتوفيق من الله عز وجل أصبحت الامارات في مصاف الدول الاكثر سعادة والأكثر تحقيقا للمنجزات الوطنية في جميع المجالات مؤكدا سموه ان هذا النهج سيتواصل بالعمل الجاد والنوعي في سبيل تحقيق المزيد من المنجزات التي تعزز سعادة ورفاهية مجتمع الامارات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أهمية اتباع منهجية غرس قيم العطاء والبذل والتسامح في نفوس الأجيال وتنشئتهم على ثقافة الايجابية والتفاؤل والامل مشيدا سموه بدور البرنامج الوطني للسعادة والايجابية في إطلاق الخطط والمبادرات المتنوعة التي تهدف الى دعم ثقافة السعادة والعطاء في مجتمع الامارات.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة.