اعتلال شبكية العين السبب الأول للإصابة بالعمى

أكدت العيادة الذكية لهيئة الصحة بدبي على أهمية الكشف المبكر لأمراض العيون لتفادي مضاعفاتها السلبية والتي قد تؤدي الى العمى التام.

وأشارت العيادة الذكية التي نظمتها الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للإبصار بمشاركة الدكتور عبد الله النقي استشاري أمراض العيون بمستشفى دبي إلى إمكانية الوقاية من العمى الدائم بنسبة 80% في حال الكشف المبكر عن المرض.

وأوضحت أن اعتلال شبكية العين بسبب السكري يعد السبب الرئيسي الأول للإصابة بالعمى في دولة الإمارات، بينما مرض الجلوكوما (المياه الزرقاء) يعد السبب الثاني للعمى، والسبب الثالث هو تغيير مركز الإبصار لدى بعض المرضى.

وقدمت العيادة الذكية العديد من النصائح والإرشادات والاستشارات الطبية للمرضى لتفادي الإصابة بأمراض العيون والابتعاد عن عوامل الخطورة والتعامل الجاد مع أية أعراض مرضية قد تسبب العمى في وقت متأخر.

واستعرض النقي أمراض العيون المختلفة التي قد تصيب الشخص في أي مرحلة عمرية ومنها طول وقصر النظر، وحساسية العين، والمياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجفاف العين، وانفصال الشبكية والعشى الليلي والحول، وكسل العين، وانحراف القرنية والقرنية المخروطية وغيرها من الأمراض.

وأشار إلى أهمية الكشف المبكر عن المياه الزرقاء التي تسمى بـ (السارق الصامت) واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للعلاج في حال وجود المرض للسيطرة على ضغط العين لضمان عدم عودة المياه الزرقاء.واستعرض النقي عوامل الخطورة التي تتسبب في ظهور مرض الجلوكوما ومنها التاريخ العائلي، والحالة الصحية للعين.

ومرض الشقيقة وغيرها من العوامل، مشيرا الى أهمية الفحص الدوري للكشف عن الجلوكوما بعد سن 40 سنة بمعدل مرة واحدة كل سنتين للشخص العادي، ومرة واحدة لمن لديه عامل خطورة ابتداء من عمر (35) سنة، في حين ينصح للمرضى المصابين بالمرض بالمتابعة الدورية مع الطبيب كل (3) أشهر والالتزام بالأدوية لتفادي المضاعفات السلبية.