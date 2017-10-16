الأجسام الغريبة التي شوهدت في السماء لنيزك

تداول مغردون فيديوهات لجسم غريب في السماء مساء اليوم وشوهد في أماكن مختلفة من الدولة .وأكد مركز محمد بن راشد للفضاء مرور نيزك في سماء دبي

ورجح إبراهيم الجروان مساعد مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء و الفلك أن تكون الأجسام الغريبة التي شوهدت في عدة مناطق من الامارات الشمالية و العين هي عبارة عن نيزك ، و هو مصاحب لذروة زخات شهب الجباريات التي تبلغ ذروتها في 20 اكتوبر و مصدر زخات الشعب هو نفس مصدر النيازك و التي تتكون من احجار معدنية كبيرة نوعا ما قياسا بحبيبات الشهب فلا تحترق كليا في الغلاف الجوي و قد تتفجر في الغلاف الجوي الأدنى وون 15 كم ارتفاع او تبلغ الارض فترتطم بها.

وقال حساب القبة السماوية على "تويتر"ان نيزكا شوهد في مناطق عديدة من الدولة قبل قليل في وقت تشهد زخات شهب الجباريات ذروتها في 20 اكتوبر.