راشد بن حميد النعيمي يسرد حياته في #100موجه

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ، ولي عهد دبي، استضاف مجلس الامارات للشباب في برنامج "100 موجه"، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان صباح اليوم في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان وبحضور معالي شما المزروعي وزيرة الدولة للشباب وعدد 1000 طالب وطالبة من جامعة عجمان.

واستعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط تجربته الادارية في دائرة البلدية والتخطيط وكيف أوجد تخصصات جديدة واستقطب الكفاءات المواطنة للعمل في المجال البلدي ، موكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة الوطن ورد الجميل للقيادة الرشيدة التي وفرت كل سبل الراحة والرفاهية للشعب ومهدت الطرق لنجاح الشباب في جميع المجالات.

ومن جانبها أشارت معالي شما المزروعي وزيرة الدولة للشباب إلى أهمية برنامج "100 موجه" في استعراض قصص نجاح عملية واطلاع الشباب بها للاستفادة من الخبرات واستلهام هذه التجارب للانطلاقة في تنفيذ المشاريع المختلفة، موضحا أن جلسة اليوم تناول خلالها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بتميز الجوانب الإدارية المختلفة في التطوير وإدارة دفة العمل ومتابعة المشاريع.