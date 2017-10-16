وزارة شؤون الرئاسة : "مسيرة الاتحاد"بمشاركة أبناء القبائل

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة عن تنظيم "مسيرة الاتحاد" بمشاركة أبناء القبائل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ46 لدولة الإمارات.

وأشارت الوزارة إلى أن "المسيرة تنطلق من موقع مهرجان الشيخ زايد التراثي بمنطقة الوثبة في أبوظبي يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر المقبل، ذلك تعبيراً عما يحمله شعب الإمارات للوطن وقيادته من حب ووفاء واعتزاز".

وأوضحت الوزارة أنه "ينبغي على القبائل الراغبين بالمشاركة في (مسيرة الاتحاد)، تواصل منسق من القبيلة على الهاتف المجاني 8003300 وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومن الساعة الرابعة إلى السابعة مساءً، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل والمشاركة 30 أكتوبر الجاري".