بيع 150 رقماً مميزاً بـ 8.4 ملايين للوحات المركبات في الشارقة

نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة في تحقيق إيرادات مالية بقيمة 8,403,000 درهم، نتيجة بيع 150 رقماً مميزاً للوحات المركبات (من الفئة الثالثة) خلال المزاد الإلكتروني الرابع الذي اختتم مساء أمس (السبت)، ونظمته بالتعاون مع "الإمارات للمزادات"، الشركة الرائدة في مجال المزادات في الشرق الأوسط والمتخصّصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية.

وحققت اللوحة الثنائية العدد التي تحمل الرقم (77)، المبلغ الأعلى في المزاد، لتصل إلى 1,460,000درهم، بعد منافسة قوية استمرت حتى الثواني الأخيرة من إغلاق المزاد التي أقيم عبر الموقع الإلكتروني لـ"الإمارات للمزادات" والتطبيقات الإلكترونية التابعة للشركة. فيما شهدت العديد من الأرقام الثلاثية والرباعية والخماسية ذات الأرقام المميزة إقبالاً كبيراً من محبي اقتناء الأرقام الفريدة للوحات مركباتهم.

وتمكن الرقم 11111 من الوصول إلى حاجز 680,500درهم، فيما بيع الرقم 555 بمبلغ 465,000درهم، وحقق الرقم 10000 مبلغ 374,000درهم، كما بيع الرقم 5555 بمبلغ درهم 356,500، وتجاوز عدد المشاركين في هذا المزاد 400 مزايداً، وسط مبادرة العديد منهم إلى شراء أكثر من لوحة، وهو ما يعكس النجاح الكبير الذي تحققه المزادات الإلكترونية للوحات المركبات التي بدأت شرطة الشارقة بإقامتها اعتباراً من العام الماضي.

وعبّر العميد سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، عن سعادته باختتام هذا المزاد الناجح لأرقام المركبات المميزة، والذي يأتي في إطار استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة بتوظيف التكنولوجيا والنظم الحديثة للارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير التميّز والابتكار، ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين لاقتناء لوحات المركبات ذات الأرقام المفضلة إليهم.

وأكد العميد الشامسي أن أرقام المركبات المميزة تعد أحد عوامل سعادة المتعاملين، وتسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع هذه الأرقام على الأشخاص الراغبين في الحصول عليها، موجهاً شكره إلى شركة "الإمارات للمزادات" على جهودها في تنظيم المزاد الإلكتروني الرابع وغيره من المزادات التي أسهمت في تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

من ناحيته أشاد عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الإمارات للمزادات"، بحجم التفاعل مع هذا المزاد الناجح الذي يعكس قوة التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في الوقت ذاته بترسيخ الشراكة المتميزة بين القيادة العامةلشرطة الشارقة و"الإمارات للمزادات"، والتي أفضت في العامين الماضي والجاري إلى إقامة العديد من المزادات العلنية والإلكترونية الناجحة.

ورحب المناعي بالتعاون مع أي جهة حكومية أو خاصة تتطلع إلى إقامة مزاد حول أي مجال من المجالات، مؤكداً وضع "الإمارات للمزادات" لخبراتها بين يدي المؤسسات والشركات الراغبة في تمكين الجمهور من اقتناء أية أرقام مميزة أو أعمال فنية أو أصول عقارية أو حتى منتوجات نادرة وثمينة، من خلال نظام المزاد، مشيراً إلى أن الأنظمة والتقنيات الحديثة التي تستخدمها الشركة تتيح إقامة المزادات بشكل إلكتروني، موثوق وآمن.

وكانت شركة "الإمارات للمزادات" قد افتتحت مؤخراً فرعاً جديداً لها في مركز خدمات المرور والترخيص في إمارة الشارقة، في إطار سعيها إلى تعزيز تواجدها في الإمارة والمناطق المجاورة لها والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين، سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، للحصول على مجموعة متكاملة من الخدمات، التي تعزز من مساهمة قطاع المزادات في الاقتصاد الوطني.