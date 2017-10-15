الإمارات تقدم مساعدات إنسانية لمتضرري إعصار"ماريا"

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقدم الهيئة مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من إعصار ( ماريا ) الذي ضرب مؤخرا جزيرة بورتوريكو في أميركا الشمالية ، وأدى إلى مقتل العشرات وأحدث دمارا كبيرا بالجزيرة .

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة تجسد متانة العلاقات المتميزة بين البلدين وتأتي تضامنا مع بورتوريكو جراء الأوضاع الإنسانية للمتأثرين وتؤكد حرص سموه على الحد من تداعيات كارثة الإعصار على حياة السكان المتضررين هناك .

وقال سموه إن الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة أصبحت عنصرا فاعلا في مجال الطوارئ والأزمات حول العالم ، وتمتد أنشطتها وعملياتها الإغاثية الى كل المناطق والأقاليم التي تتأثر شعوبها بالكوارث الطبيعة في كل مكان دون النظر لأي اعتبارات اخرى.

وقد أكملت هيئة الهلال الأحمر استعداداتها لتقديم مساعدات تلبي حاجة الساحة الإنسانية في بورتوريكو وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تخفيف معاناة المتضررين والمساهمة في توفير احتياجاتهم الحياتية الأساسية.

وكانت الهيئة قد تلقت نداءات إغاثة من شركائها في المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في جهود الإغاثة الجارية في الجزيرة .

يذكر أن ( ماريا ) يعتبر أسوأ إعصار يضرب بورتوريكو منذ العام 1928 ، وأدت سرعة الرياح التي وصلت 250 كيلو مترا في الساعة إلى تدمير كبير في البنية التحتية كما نتج عن الإعصار فيضانات جارفة .