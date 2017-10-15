بلدية دبي تشدد على منع تدخين السجائر الإلكترونية بالمراكز التجارية

شددت بلدية على اهمية تطبيق قرار منع تدخين السجائر الإلكترونية في المراكز التجارية بإمارة دبي.
وتأكيدا على ذلك نظمت إدارة علاقات المتعاملين والشركاء وإدارة الصحة والسلامة في البلدية لقاء عمل مع مجموعة من المراكز التجارية لمناقشة شكوى رواد المراكز من بروز ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية داخل المراكز التجارية وتعمد بعض المدخنين ممارسة التدخين في مداخل المراكز التجارية وعدم الانصياع والالتزام بالتعليمات التي تحظر التدخين في الأماكن العامة كالأسواق والمراكز التجارية وداخل الفنادق والتجمعات الجماهيرية.
حضر اللقاء خاطر النعيمي مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء والمهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة العامة والمهندس سلطان عيسى السويدي رئيس قسم السلامة العامة والمهندس محمد الضنحاني ضابط الصحة والسلامة بالإدارة وأحمد النقار مسئول فريق تنظيم التدخين.