بلدية دبي تشدد على منع تدخين السجائر الإلكترونية بالمراكز التجارية

طالبت الهيئة القضائية في محكمة أبوظبي الاتحادية، المنعقدة الاحد، النيابة العامة باستعجال ورود تقرير اللجنة الطبية المختصة، الخاص بالدعوى التي تقدمت بها 3 مواطنات يطالبن فيها بتغيير جنسهن من إناث إلى ذكور، في السجلات والوثائق الحكومية، وذلك بعد قيامهن بعمليات تحول في خارج الدولة.