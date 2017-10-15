محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر الرئاسة بالعاصمة أبوظبي قبل ظهر اليوم بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أوراق إعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدد لدى الدولة.
كما أدى أمام سموه فهد سعيد محمد الرقباني اليمين القانونية كسفير معين للدولة في كندا.
حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد واليمين القانونية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة واصحاب المعالي أعضاء مجلس الوزراء.