محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن أن عدد الذين ساهموا في مبادرة "درهم خير"، حتى الآن ومنذ اطلاقها شهر يوليو الماضي، بلغ 30 ألف متعامل، ممن استخدموا خدمات الهيئة الذكية، سواء في تجديد ملكية المركبات، أو تجديد رخصة قيادة، أو دفع مخالفات.