إعفاء المنشآت من رسوم تصاريح عمل المواطنين وأبناء "دول التعاون"

قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين على حسابها في موقع "تويتر" إن الوزارة تعتزم تطبيق نظام جديد لتصنيف المنشآت ديسمبر المقبل، يشمل رسوم مخفضة على استقدام وتشغيل العمالة الماهرة وانتقالها الى منشأة أخرى.

وينص القرار على إعفاء المنشات من رسوم تصاريح عمل المواطنين وأبناء "دول التعاون"، وإعفاء منشات قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل .

وأكد صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين أن الوزارة نستهدف تحفيز المنشات للتفاعل مع سياسات التوطين وتعزيز انتاجية ومرونة سوق العمل وتقليل استقدام العمالة من الخارج.

تبين الصورة أعلاه رسوم إصدار تصريح عمل لانتقال عامل من منشأة إلى أخرى لمدة سنتين.