عقول العالم تتنافس في أبوظبي اليوم

تتنافس عقول من 59 بلداً حول العالم اليوم في المسابقة العالمية للمهارات 2017 التي تستضيفها أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويشارك في المسابقة في دورتها الـ44 والتي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، 1300 متسابق يتنافسون في 51 مهارة، حيث يبلغ عدد الفرق المشاركة 59 فريقاً.

وقال سايمون بارتلي رئيس المنظمة العالمية للمهارات إن العالم أجمع يترقب الافتتاح الرسمي لكبرى «المهارات العالمية» في أبوظبي، مؤكداً أن الدعم المادي والمعنوي غير المحدود للقيادة الإماراتية الرشيدة، وراء نجاح أبوظبي في تنظيم المسابقة الأضخم في التاريخ منذ انطلاقتها عام 1947.