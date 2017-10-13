تلقّي طلبات تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة في دبي 22 الجاري

تبدأ بلدية دبي 22 أكتوبر الجاري تلقي طلبات تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة التي ستبدأ اعتباراً من أول نوفمبر المقبل في منطقة العوير الأولى وحتى نهاية أبريل المقبل.

وقالت المهندسة ليالي الملا مديرة إدارة المباني، إن البلدية انتهت من كافة الاستعدادات لتلقي طلبات التصاريح للموسم المقبل (2017-2018) وتم تجهيز موقع المخيمات بكافة الاحتياجات اللازمة، كما تم تنظيف المنطقة إضافة إلى إنجاز التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والإدارة العامة للدفاع المدني.

وقال المهندس سعيد الفلاسي رئيس قسم تفتيش المباني ورئيس لجنة الإشراف على المخيمات الشتوية المؤقتة، إن بلدية دبي قررت هذا العام إعطاء أولوية لكبار السن وأصحاب الهمم تشجيعاً لهم على قضاء أوقات سعيدة وسط أجواء الطبيعة الخلابة بعيداً عن صخب المدينة وزخمها، كما تم تخصيص مواقع لتمكين أصحاب المحلات التجارية من تقديم الخدمات للمرتادين.

وبين أن رسوم التصريح 44 فلساً للمتر المربع للأسبوع والمساحة المسموح بها لا تزيد على 400 متر، إضافة إلى 2000 درهم كتأمين مسترجع.