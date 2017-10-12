حمدان بن محمد يطلق "برنامج التدريب الذكي" لشرطة دبي

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، برنامج التدريب الذكي الخاصة بالإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، وذلك خلال زيارة سموه لمعرض جيتكس للتقنية، بحضور اللواء أحمد بن دلموك مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد أحمد بن مرداس مدير إدارة تخطيط التدريب وعدد من الضباط.

وأكد اللواء ابن دلموك أن برنامج التدريب الذكي الذي جاء بناء على توجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والامن العام بدبي، ومتابعة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، هو عبارة عن مشروع يحول العملية التدريبية التقليدية إلى ذكية بالكامل من خلال تطبيق ذكي، مشيراً إلى أن البرنامج يُعد أول برنامج تدريب ذكي في القيادة العامة لشرطة دبي يجمع ميزاتي "نظام إدارة التدريب" و" نظام التدريب عن بعد".

ولفت إلى أن البرنامج يُمكن الموظفين في شرطة دبي من الدخول إليه من خلال الأحقيات التي يمتلكونها والاطلاع على الدورات المتوفرة واختيار الدورة التي يرغبون في الالتحاق بها بطريقة سهلة وبسيطة، مشيراً إلى أن البرنامج متوفر على الشاشات الافتراضية وعبر تطبيق خاص على برامج الهواتف النقالة الذكية على منصات " أبل ستور" و"أندرويد".

وحول ميزات البرنامج، أوضح اللواء ابن دلموك أنه يساهم في توفير الوقت والجهد على الموظفين ويحتوي على نظام تفاعلي للحديث مع المحاضر، حيث أن بإمكانهم الالتحاق بالدورات بطريقة سهلة والمشاركة فيها والتحدث مع المحاضر عبر المحادثة الفورية "الشات" والفيديو كنفرنس، وتقديم الاستفسارات والمعلومات التي يرغبون في الحصول عليها بشكل مباشر.

ونوه إلى أن البرنامج يُمكن الموظفين من متابعة الدورات من مختلف أماكن التحاقهم بالعمل في إمارة دبي سواء مراكز الشرطة أو الإدارات العامة دون الحاجة إلى الحضور الجسدي وهو ما يساهم في التيسير عليهم والاستغلال الأمثل لأوقاتهم، إضافة إلى إمكانية الدخول للبرنامج من أي دولة يتواجدون فيها، مبيناً في الوقت ذاته أن أفراد الجمهور الخارجي يستطيعون الاستفادة أيضاً من الدورات ويستطيع القطاع الشرطي الاستفادة من البرامج المدرجة في تطبيق البرنامج.

كما وأكد اللواء ابن دلموك أن تطبيق البرنامج يوفر 7 أبواب من حيث التخصصات سواء المرورية والجنائية والأمنية وإدارية، وتقنية، واستشراف المقبل والابتكار، مالية.