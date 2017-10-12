مكتوم بن محمد يستقبل عمدة مدينة شنغهاي الصينية

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في مكتبه بمركز دبي المالي العالمي قبل ظهر اليوم ينغ يونغ عمدة مدينة شنغهاي الصينية والوفد المرافق له.

وقد رحب سموه بالضيف وتباحث معه حول عدد من الأمور المالية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك وإمكانية تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين مركز دبي المالي العالمي والمراكز المالية في شنغهاي.

وأشاد عمدة شنغهاي - في هذا السياق - بتجربة مركز دبي المالي العالمي الذي استطاع خلال عقد من الزمان ونيف استقطاب مئات الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية والمصارف العالمية التي تتخذ من المركز مقرا إقليميا لها في ظل قانون ومحاكم مالية عالمية أسسها المركز لحماية الشركات والمؤسسات والفصل في المنازعات المالية فيما بينها.

كما تطرق الحديث بين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ويونغ إلى مجمل علاقات الصداقة التاريخية والتعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وتطور هذه العلاقات عاما بعد عام حتى أضحت مثالا للعلاقات القائمة بين الدول والشعوب على مختلف مشاريعها.

حضر اللقاء .. معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في جبل علي رئيس مجلس إدارة الموانئ دبي العالمية وسعادة عبد الله عبد الرحمن الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي في دبي.

كما حضر اللقاء .. لي لينغبن القنصل العام الصيني في دبي.