شرطة دبي تنجح في انتشال 6 أطنان من المخلفات في مبادرتها البيئية البحرية

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ ومركز شرطة الموانئ، المبادرة السنوية "لتكن بيئتنا البحرية نظيفة" في ميناء الحمرية بدبي، بحضور العقيد سعيد المدحاني نائب مدير مركز شرطة الموانىء، والمقدم علي عبدالله القصيب النقبي، رئيس قسم الانقاذ البحري، وعدد من الضباط والأفراد والمشاركين من الإدارات العامة بشرطة دبي وجهات حكومية وخاصة، إلى جانب شركات بحرية وجمعيات ومنظمات متخصصة في الغوص.

وأكد العقيد سعيد المدحاني أن هذه المبادرة البيئية مستمرة في تحقيق هدفها للعام الرابع على التوالي والمتمثل في خلق بيئة بحرية نظيفة، انطلاقا من حرص شرطة دبي على المشاركة المجتمعية والمساهمة في جعل بيئة دبي البرية والبحرية على حد سواء بيئة مستدامة خالية من الملوثات، موجها شكره إلى كافة الجهات المشاركة لإنجاح هذه المبادرة، داعيا في الوقت ذاته الصيادين والعمال إلى المحافظة على بيئتهم البحرية التي يعتاشون منها ويعتمدون عليها كمصدر رزق لهم.

من جانبه، قال المقدم النقبي إن المبادرة شارك فيها 265 غواصا من المحترفين والهواة من بينهم شاب يبلغ من عمره 13 عاما، إلى جانب مشاركة العنصر النسائي، وقد نجحوا مجتمعين في انتشال 6 أطنان من المخلفات الملوثة للبيئة البحرية، مؤكدا أن شرطة دبي طالما أولت البيئة البحرية اهتماما بالغا، ترسيخا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتنفيذا لأوامر سعادة القائد العام لشرطة دبي، موضحا أنه تم توزيع فرق غوص على زوارق الإنقاذ البحري، وعمل 7 نقاط غوص تم تحديدها بعرض البحر للتمكن من انتشال العديد من المخلفات منها الاطارات والعلب والحبال والاجهزة الكهربائية ودعامات بلاستيكية مهترئة وكلها سموم تهدد البيئة البحرية والحياة فيها.

وفي ختام المبادرة كرم العقيد سعيد المدحاني يرافقه المقدم علي عبدالله القصيب الجهات المشاركة، وقاموا بتوزيع الدروع التذكارية وشهادات المشاركة وهم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الإدارة العامة للخدمات الذكية، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، شرطة أبوظبي، خفر السواحل، الإدارة العامة للدفاع المدني، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، موانئ دبي العالمية، جمارك دبي، بلدية دبي، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، شركة رمال البحر للملاحة، شركة دلما مارين، شركة المالكي، إكستريم مارين، أحواض دبي الجافة، ، قناة ظفرة التلفزيونية، فريق دبي للغوص التطوعي، فريق صقور الإمارات، شاكرين لهم تعاونهم الدائم وجهودهم المثمرة.