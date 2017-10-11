مكتوم بن محمد يستقبل ولي عهد دوقية لوكسمبورغ

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في أبراج الامارات في دبي ظهر اليوم سمو الأمير غيوم ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الكبرى والوفد الرسمي المرافق للأمير.

وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب خاصة في المجالات الثقافية والسياحية والتجارية بما يعكس عمق وتاريخ الصداقة التي تربط دولة الامارات عموما بدوقية اللكسمبورغ ودبي خاصة.

وقد رحب سموه في بداية اللقاء بالأمير والوفد المرافق متمنيا له زيارة طيبة وناجحة في شتى المجالات وذلك بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته أشاد سمو ولي عهد اللوكسمبورغ بالتطور المذهل الذي تشهده دولة الامارات على مختلف الصعد منوها بالمشهد الحضاري الفريد الذي تتميز به مدينة دبي حتى باتت قدوى ومثالا للمدن العالمية الراقية.

وأشار سموه في هذا السياق إلى البنية التحتية وطرق وسائل المواصلات والإتصالات والتنوع الثقافي والإثني الذي يتميز به مجتمع الإمارات ما جعلها واحة للعيش الكريم وأيقونة للتسامح والمساواة بين مختلف أطياف المجتمع وشرائحه.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسعادة عبدالله عبدالرحمن الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي في دبي.