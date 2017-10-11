منصور بن زايد يستقبل وزير التجارة والاستثمار السعودي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمكتبه في قصر الرئاسة اليوم، معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، الذي يشارك حاليا في فعاليات "الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال"، تحت شعار "معا - أبدا"، وذلك برعاية وزارة شؤون الرئاسة.

وتمّ خلال اللقاء استعراض الموضوعات التي سيناقشها الملتقى الإماراتي ـ السعودي، ..وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للملتقى، والخروج بنتائج إيجابية ومبادرات تُسهم في تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري، بما يحقّق رؤية القيادة الرشيدة للبلديْن والشعبيْن الشقيقيْن.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والسعودية وسُبل تعزيزها وتطويرها في مجالات عدة منها السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطوّرات الراهنة في المنطقة.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.