دوریات إسناد بشرطة الشارقة تعزز تواجدھا الأمني المیداني بكافة مناطق الإمارة

حققت دوریات الإسناد الأمني التابعة لإدارة المرور والدوریات بالإدارة العامة للعملیات المركزیة بشرطة الشارقة أھدافھا في تعزیز الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع، وبسط الأمن في جمیع مناطق إمارة الشارقة، مما في ذلك صعود المؤشرات الإیجابیة لاستقرار الوضع الأمني في جمیع مناطق الإمارة من خلال تعزیز الحضور والتواجد الشرطي الأمني في مختلف المناطق السكنیة والصناعیة والتجاریة و توفیر الأمن والطمأنینة لكافة المواطنین والمقیمین والحد من كافة أشكال الظواھر السلبیة والجرائم وضبط أمن الطرق على مستوى الإمارة.

وأكد الرائد عمر بوغانم رئیس قسم المرور والدوریات أن عددا كبیرا من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملین بالإدارة العامة للعملیات المركزیة الذین تم إعدادھم قد شاركوا بعمل ھذه الدوریات الأمنیة التي غطت العدید من المواقع الداخلیة والخارجیة بالإمارة ، موضحا أن أھداف دوریات (إسناد) الأمنیة ھو رفع مستوى الشعور بالطمأنینة والأمن لدى المواطنین والمقیمین من خلال تعزیز التواجد الأمني والتصدي للحوادث الجنائیة والمروریة حال وقوعھا بسرعة كبیرة اضافة إلى تقدیم الخدمة المجتمعیة بمفھومھا الشامل.

وأشار الرائد عمر بوغانم إلى أن مشروع دوریات "إسناد" جاء بدعم من القائد العامة لشرطة الشارقة وانطلاقاً من إستراتیجیة القیادة الرامیة إلى توسیع دائرة خدماتھا وتواجدھا الأمني المیداني وبسط الأمن والاستقرار في كافة مناطق الإمارة حفاظاً على أرواح وممتلكات أفراد المجتمع، وتحقیق أقصى درجات الطمأنینة ورفع ثقة الجمھور.