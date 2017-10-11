اغلاق امتداد "الشارقة الدائري" جزئيا من الأحد ولمدة 4 أشهر

أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية عن إغلاق جزئي من إمتداد طريق الشارقة الدائري الواقع بالمنطقة الصناعية 17 ابتداء من يوم الأحد المقبل ولمدة أربعة أشهر بغرض استكمال أعمال تطوير الطريق.

وقال المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في الوزارة إن الوزارة حرصت على توفير مساحة في التقاطع تضمن إنسيابية الحركة المرورية أثناء الإغلاق الجزئي موضحا ان الوزارة تعمل على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع الطرق بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية ذات العلاقة بعمل الوزارة.

وذكر الحمادي أن الوزارة تحرص من خلال عملها على تسهيل عمليات التنقل للمواطنين والمقيمين في الدولة لافتا إلى أن مشاريع تطوير الطرق تدعم رؤية الإمارات واستراتيجية الوزارة اللتين تستندان على بناء وتطوير شبكة طرق إتحادية عالية الجودة تدعم النمو الإقتصادي وتساهم في رفع معدلات الرخاء الاجتماعي.