الشارقة: تفعيل الرادارات الذكية بشارع محمد بن زايد قريباً

انطلاقاً من رؤية وزارة الداخلية، وتحقيقا للهدف الاستراتيجي لخفض نسبة الحوادث وتقليل الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية ، تقوم القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات قريباً بتفعيل الرادارات الذكية باستخدام تقنية السرعة الوسطية على المسارات.

وقال المقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة إن أجهزة ضبط السرعة الوسطية ستستخدم على شارع الشيخ محمد بن زايد ، بهدف رصد حالات تجاوز حدود السرعة المقررة على الطريق مما يتوقع ان يؤدي بدوره إلى تقليل حالات التجاوز ، منوهاً الى ان هذه التقنية تعمل على المدى الطويل على تحسين أنماط القيادة التي تتسم بعدم الانضباط لدى بعض السائقين مما ينتج عنه وقوع الحوادث والإصابات والوفيات ، كما أن رصد السرعة على مسار بالكامل ينهي ظاهرة التباطؤ والتسارع عند أجهزة الضبط التقليدية.

وبين الكي أن تركيب هذه الرادارات يأتي في إطار خطط القيادة العامة لشرطة الشارقة المتعلقة بتنفيذ برنامج المسرعات الحكومية وتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية 2021 في المجال المروري ، وسعيا إلى خفض معدلات حوادث السير من خلال الحد من تجاوز السرعات المقررة على الطرق، و تكثيف الضبط المروري المتعلق بهذه المخالفات، وما ينتج عنها من حوادث ووفيات وإصابات وانعكاسات سلبية على الوضع المروري.

وأعرب نائب مدير إدارة المرور والدوريات عن أمله في أن يؤدي التوسع في نشر أنظمة ضبط السرعة الجديدة "الرادار الذكي" إلى الحد من مخالفات تجاوز السرعة وحالات القيادة بطيش وتهور، وتقليل الحوادث والمخاطر الناجمة عن هذه الأوضاع، أسوة بما تحقق من نتائج إيجابية وتراجع في معدلات الحوادث المرورية على بعض الطرق التي سبق أن تم تزويدها بأنظمة الرادار.