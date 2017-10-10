محمد بن زايد: أبناء الشهداء أمانة فـي أعناقنا وسيحظون بالرعاية الكاملة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن «أبناء الشهداء أمانة في أعناقنا، وسيحظون بالرعاية الكاملة والمتابعة المتواصلة والدعم المستمر».

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر البحر أمس، أبناء الشهداء المتفوقين يرافقهم ذووهم والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

وأعرب سموه عن سعادته برؤية أبنائه؛ أبناء الشهداء المتفوقين، وهنأهم على تفوقهم وتميزهم في تحصيلهم العلمي والمعرفي.. وحثهم، سموه، على مواصلة هذا النهج وبذل المزيد من الجهد والمثابرة في التحصيل العلمي والدراسي.

وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير لأسر وذوي الشهداء وقال سموه: «سررت اليوم بلقائكم أبنائي وبناتي.. وسعادتي ممزوجة بالفخر بتميزكم وتفوقكم وحرصكم على تحقيق النتائج المشرفة».

اعتزاز

كما أعرب سموه عن اعتزازه بأسر الشهداء.. وقال «تحية شكر وتقدير واعتزاز لذوي الشهداء الذين زرعوا في أبنائهم حب الوطن والاجتهاد في العلم والحرص على التفوق والوفاء لسيرة وتضحيات آبائهم».

فخر

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن كل شهيد من شهداء وطننا الغالي مصدر فخر لأسرته ووطنه، ويتجسد هذا الفخر في أبلغ صوره عندما نشاهد هؤلاء الصغار وهم يشقّون طريقهم نحو العلم والمعرفة بتميز وثبات وعزيمة.. فهنيئاً لنا جميعاً هذه الكوكبة المتميزة من أبناء الوطن.. مؤكداً سموه أن أبناء الشهداء أمانة في أعناقنا وسيحظون بالرعاية الكاملة والمتابعة المتواصلة والدعم المستمر.

من جانبهم أعرب أبناء الشهداء المتفوقون وأهلوهم عن سعادتهم بالسلام على سموه، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بآبائهم الشهداء، وأنهم ماضون بذات النهج في الإخلاص والوفاء والانتماء للوطن وكل ما من شأنه أن يعزز مكانته.

حضور

حضر مجلس سموه.. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وممثلو المؤسسات التعليمية بالدولة، ووفد من مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

سموه: سعادتي ممزوجة بالفخر بتميزكم وتفوقكم وحرصكم على النتائج المشرفة

* تحية شكر واعتزاز لذوي الشهداء الذين زرعوا في أبنائهم حب الوطن والاجتهاد في العلم

* هنيئاً لنا الكوكبة المتميزة من أبناء الوطن وهم يشقون طريقهم نحو العلم بثبات وعزيمة

* أبناء الشهداء: نعتز بآبائنا وماضون بالنهج ذاته في الإخلاص والوفاء والانتماء للوطن