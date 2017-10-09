" طرق دبي" تستعرض في "جيتكس 2017 "إشارات المشاة الذكية

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات في معرض جيتكس 2017 تقنية إشارات المشاة الذكية، والتي تأتي في إطار حرصها على مواكبة توجهات مبادرة "المدينة الذكية" التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة، وهي التقنية التي تهدف إلى توفير العبور الآمن للمشاة على الطريق، من خلال اعتماد العديد من المواقع المشابهة لتركيبها على شبكة الطرق في إمارة دبي، ضمن خطة مدروسة.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: إن إشارة المشاة الذكية تعمل من خلال استخدام نظام ذكي يعتمد على المجسّات المتصلة بنظام ضوئي أرضي، يتناغم مع إضاءة الإشارات، حيث يقرأ حركة المشاة على الأرصفة (قبل عبور الشارع) وعلى ممر المشاة (خلال عبوره) ويعدّل التوقيت المتبقي أوتوماتيكياً بناءً على هذه القراءة، بحيث يسمح بعبور آمن لأكبر عدد ممكن من المشاة بشكل آمن وسهل للجميع.

وأضافت: إن النتائج الأولية للمرحلة التجريبية على شارع السعادة، أظهرت وجود تحسّن في الكفاءة التشغيلية ومستوى السلامة المرورية، وذلك بعد دراسات واحصائيات مستفيضة بشكل أكبر و أدق، مشيرة إلى أن التوسع في المشروع نحو مناطق مختلفة من إمارة دبي تحكمه العديد من العوامل المؤثرة ؛ كاختلاف الحركة وكثافة المشاة ، إضافةً إلى المرافق حول التقاطعات، ومن المناطق التي تشملها المرحلة الثانية من هذه التقنية: سيتي ووك، والمرقبات، والبرشاء، وغيرها.

وأكدت بن عدي، أن إشارة المشاة الذكية والنظام المصاحب لها تُعتبر إحدى مبادرات الهيئة في إطار مبادرة المدينة الذكية، والتي تخدم غايات الهيئة الاستراتيجية وأبرزها؛ دبي الذكية، وإسعاد الناس، حيث يعتبر هذ المشروع أحد الابتكارات التي خرجت بها هيئة الطرق والمواصلات على مستوى المنطقة.