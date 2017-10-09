محمد بن راشد: خير المال ما نسخره لأجل العلم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ،أنه فخور بأكثر من 300 ألف طالب في الإمارات أتموا الدورة الثانية في تحدي القراءة العربي لقراءة 50 كتاب سنويا، ومبروك للفائزة الأولى حفصة الظنحاني، مشيرا سموه إلى ان خير المال ما نسخره لأجل العلم،وخير العلم ما نسخره لسعادة الإنسان".

وأضاف سموه في حسابه الرسمي على تويتر"كلما قرأ أبناؤنا أكثر تفاءلنا بمستقبل أفضل لدولتنا .. لدينا حلم بتخريج أجيال مثقفة واعية متسامحة ونصيحتي لكل معلم بأن لا يتخلى عن هذا الحلم".

وأضاف"نحتفي الأسبوع القادم بأوبرا دبي ب7 ملايين طالب شاركوا في تحدي القراءة عربيا..نحتفي بأربعين ألف مدرسة عربية و75 ألف مشرف قراءة دعموا هذا الحلم".

وقال سموه "نكرم المدرسة الأولى عربيا بمليون دولار، والطلاب الأوائل بجوائز تفوق 3 ملايين وخير المال ما نسخره لأجل العلم،وخير العلم ما نسخره لسعادة الإنسان".