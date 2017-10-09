تعيين خالد العوضي قيماً فنياً لمعرض الجناح الوطني للإمارات بالمعرض الدولي للعمارة ببينالي البندقية

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية اليوم عن تعيين الدكتور خالد العوضي، وهو باحث وأستاذ جامعي إماراتي ومهندس معماري، قيماً فنياً لمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية.

ويُعد العوضي أول إماراتي مختص في تصميم المدن المستدامة؛ وهو يعمل حالياً كأستاذ مساعد لبرنامج إرساءالتنمية الحضرية المستدامة لدى "معهد مصدر" في أبوظبي التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، حيث أسس برنامج البنية التحتية المستدامة الأول من نوعه على مستوى المنطقة. ويُعتبر العوضي مهندساً معمارياً ومخططاً ومصمماً حضرياً بارزاً، وتنصب أبحاثه على التصميم الحضري والإسكان والتخطيط العمراني، مع التركيز بشكل خاص على العلاقة بين البيئة المبنية والتنمية المستدامة.

وعمل العوضي مؤخراً أستاذاً مساعداً زائراً في إرساءمركز التنمية الحضرية المتطورة التابع لـ "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، كما كان يعمل في السابق مهندساً معمارياً لدى بلدية دبي وأستاذاً مساعداً في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن العوضي حاصل على درجة الدكتوراه في التخطيط المجتمعي والإقليمي من جامعة تكساس في أوستن.

وبهذه المناسبة، قالت خلود العطيات، مدير الفنون والثقافة والتراث في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، المفوّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: "يُعد الدكتور خالد العوضي واحداً من أبرز العقول المبتكرة بالمنطقة في مجال التخطيط الحضري والتصميم العمراني، ونحن على ثقة بأنه سيضيف قيمة كبيرة من الخبرات الواسعة إلى معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية 2018. ونفخر بانضمام الدكتور العوضي كقيم فني للجناح الوطني، خصوصاً وأنه كان أحد المساهمين البارزين في الكتاب والبحث المرافقين لمعرض الجناح الوطني عام 2016، الذين استكشفا أنماط البيوت الشعبية بدولة الإمارات. وبفضل مشاركتها المستمرة في هذا الحدث المرموق، تلعب دولة الإمارات دوراً رائداً في الحوار الثقافي العالمي، ويُعد الدكتور العوضي الخيار الأفضل بكل تأكيد لتمثيل دولة الإمارات".

ومن جانبه، قال الدكتور خالد العوضي، القيّم الفني لمعرض الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة: "تركز أبحاثي على تعزيز مكانة الإمارات كمركز للمعرفة ومنبر رائد يشجع على الإبداع ويحفّز على الابتكار في مجال التطور الحضري المستدام. وتتمتع دولة الإمارات بتراث معماري استثنائي ينسجم تماماً مع وتيرة التنمية الحضرية المتسارعة، كما أنها توفر بيئة خصبة تدفع بعجلة الإبداع والابتكار في رسم ملامح مستقبل الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري. ويُعد المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية أحد أبرز المنصات الرئيسية بهذا المجال، وإنه لشرف عظيم لي أن أتولّى مهام القيّم الفني لمعرض الجناح الوطني لدولة الإمارات خلال دورة العام 2018".

وتُقام الدورة الـ 16 للمعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية خلال الفترة 26 مايو – 25 نوفمبر 2018 تحت شعار "مساحات فارغة" بإشراف القيمتين الفنيتين إيفون فاريل وشيلي ماكنامارا من مؤسسة "غرافتون أركتيكتس". وسيقدم كل جناح وطني مشارك بهذا المعرض رؤيته حول الهدف الرئيسي المتمثّل في إبراز قدرة الهندسة المعمارية في الربط بين التاريخ والشعوب في شتى الأماكن وعبر مختلف الحقب الزمنية.