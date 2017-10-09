"الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2018" في 1 و2 أكتوبر المقبل

كشف وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، معالي محمد عبد الله القرقاوي، عن تنظيم الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في الأول والثاني من أكتوبر 2018، في العاصمة أبوظبي.

وأكد القرقاوي أن تنظيم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي تجمع أصحاب السمو وسمو أولياء العهود ورؤساء المجالس التنفيذية وممثلين من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بشكل سنوي يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز التنسيق والتكامل بالعمل الحكومي في الحكومات الاتحادية والمحلية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والسير قدما نحو مئوية الدولة، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بترسيخ التنسيق على كافة المستويات تعزيزا وتسريعا لمسيرة التنمية الوطنية في كافة القطاعات.

وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إن "المبادرات الـ 120 التي أطلقت خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الأولى - التي عقدت في 26 و27 سبتمبر الماضي - ضمن 30 قطاعا مهما ومنها التعليم والطاقة والشباب والمجتمع والابتكار والموارد البشرية الحكومية والإعلام والمجالس التنفيذية والخدمات الذكية وتطوير الخدمات والبنية التحتية وكفاءة النظام القضائي والتميز والكفاءة الحكومية وغيرها سيتم متابعتها مع اللجان الحكومية المعنية.

وأكد القرقاوي أن السير قدما نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 والعمل على تنفيذ مئوية الإمارات 2071 وتنفيذ استراتيجيات القوة الناعمة للدولة والتعليم العالي والأمن المائي بالإضافة إلى خارطة الطريق نحو الثورة الصناعية الرابعة التي أطلقت خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، إضافة إلى الموضوعات المهمة التي ناقشتها الاجتماعات ستكون ضمن خطط المتابعة التي تم اعتمادها بعد الاجتماعات السنوية.

وشكلت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات الحدث الأبرز خلال الأيام الماضية، حيث ناقشت عددا كبيرا من الموضوعات والخطط المهمة لتطوير العمل الحكومي بما يتلاءم مع المستهدفات التنموية للدولة خلال العقود الخمسة المقبلة في مختلف القطاعات حتى تحتل الدولة المركز الأول مع حلول الذكرى المئوية الأولى لتأسيسها عام 2071.

وكان قد أعلن خلال "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات" عن عدد من المشاريع الضخمة على مستوى الدولة، ومنها مشروع مدينة المريخ العلمية بتكلفة 500 مليون درهم على مساحة أرض تبلغ مليون و900 ألف قدم مربع، لتشكل بذلك أكبر مدينة فضائية يتم بناؤها على الأرض، وكذلك مشروع أكاديمية أبوظبي الحكومية التي تعد الأولى من نوعها بهدف تعزيز كفاءة القطاع الحكومي في الإمارة، من خلال إعداد وتمكين الكفاءات الحكومية القادرة والفعالة، وتطوير برامج تدريبية لمنتسبي القطاع الحكومي.

وكانت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات عقدت بحضور 450 شخصية من أصحاب السمو وسمو أولياء العهود ورؤساء المجالس التنفيذية في الإمارات السبع، والوزراء ورؤساء الجهات الحكومية الاتحادية، إضافة إلى رؤساء الجهات الحكومية المحلية، ووكلاء الوزارات ومدراء عموم الجهات الاتحادية، ومدراء عموم الجهات المحلية، والوكلاء المساعدين والمدراء التنفيذيين.