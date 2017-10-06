إشادة ايطالية بمستوى التطور والتميز في شرطة دبي

أبدت فالنتينا سيتا القنصل العام الإيطالي في دبي اعجابها بمستوى تطور القيادة العامة لشرطة دبي وما لمسته من تميز في العمل الشرطي والأمني وتسخير كافة التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي لسعادة القنصل العام الإيطالي في دبي بحضور العميد محمد عيسى العضب مدير إدارة الخيالة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والمقدم طارق هلال السويدي رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية الايطالية ومناقشة الأمور التي تتعلق بأبناء الجالية المقيمين في دبي وآخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بكافة الجاليات المقيمة على أرض الإمارة وتوفير الخدمات اللازمة لهم ..وقال ان شرطة دبي وضعت جل اهتمامها لتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

وعقب اللقاء اصطحب القائد العام القنصل الإيطالي بجولة في أروقة القيادة العامة لشرطة دبي تم خلالها الاطلاع على ابداعات الموظفين في تزيين مختلف الإدارات العامة بديكورات متنوعة تعكس روح الابداع والابتكار لديهم.

واستمعت القنصل العام الايطالي خلال زيارتها إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات من العميد عمر عبد العزيز الشامسي نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات الى شرح عن التطور الذي حققه مركز القيادة والسيطرة في مجال خدمة المجتمع بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها شرطة دبي لأصحاب الهمم وتشمل جميع أنواع الإعاقة وخدمة مرضى القلب وكبار السن.

وفي ختام الزيارة قدم اللواء عبدالله خليفة المري درعا تذكارية لسعادة القنصل العام الإيطالي بمناسبة زيارتها للقيادة العامة لشرطة دبي.