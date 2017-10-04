حمدان بن محمد يتحدى شرطة دبي في 30X30

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تحدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي شرطة دبي بجميع إداراتها للمشاركة في تحدي دبي للياقة البدنية الذي يبدأ في 20 أكتوبر.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم التحدي على "القصة" في حسابه بموقع "انستغرام".

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق مبادرة «تحدي دبي للياقة» أول من أمس والتي ستقام خلال فترة التحدي الممتدة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 18 نوفمبر في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، وذلك من خلال برنامج متكامل صُمم خصيصاً لهذا التحدي المبتكر الرامي إلى تحفيز سكان دبي وزوارها على زيادة نشاطهم البدني والالتزام بتخصيص 30 دقيقة يومياً على الأقل لمدة 30 يوماً في ممارسة مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية والرياضات المختلفة.

 

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