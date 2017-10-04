حمدان بن محمد يطلع على مشاريع مؤسسة دبي للمستقبل

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي مقر مؤسسة دبي للمستقبل الكائن في أبراج الإمارات بدبي، واطلعا على مشاريع المؤسسة ومبادراتها العالمية التي تسعى من خلالها لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لاستشراف وصناعة المستقبل.

كما اطلعا على سير عمل متحف المستقبل الكائن على شارع الشيخ زايد والذي سيتم افتتاحه في عام 2019.

واطلع سموهما أثناء الزيارة على 25 مشروعاً مبتكراً تقدمت بها المؤسسات والجهات الحكومية ضمن مشروع "دبيx10" والتي اختارتها لجنة المحكمين المكونة من نخبة من الخبراء والمختصين البارزين من القطاع الحكومي من بين 163 تلقتها المبادرة.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم باعتماد هذه المشاريع لتبدأ دبي مسيرتها في استباق مدن العالم الأخرى بعشر سنوات.

ويؤسس مشروع "دبيx10" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال القمة العالمية للحكومات لمرحلة جديدة في عمل الحكومات لخدمة المجتمعات الإنسانية، وتسهم في إرساء أسس نموذج استشرافي لمبادئ العمل الحكومي تكون سعادة أفراد المجتمع الركيزة الأساسية والمعيار الرئيسي الذي يتم بموجبه تقديم خدمات عالية الجودة.

وتسعى مؤسسة دبي للمستقبل من خلال مشروع "دبيx10" وبالتعاون مع الجهات المحلية في حكومة دبي إلى تبني نماذج جديدة لحكومات المستقبل من خلال إجراء تغيير جذري وشامل في منظومة العمل الحكومي.

ويتضمن مشروع "دبيx10" تأسيس فرق متخصصة في الجهات المشاركة والتي يصل عددها إلى 36 جهة في المرحلة الأولى من المبادرة لإعادة صياغة مهام وأدوار الجهات الحكومية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم توجهات المستقبل، كما تسعى لاستحداث مختبرات تجريبية في الجهات الحكومية لتجربة نماذج حكومية مستقبلية وإيجاد الحلول للتحديات المستقبلية.

حضر الزيارة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبدالله بن طوق الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بالإنابة، وفريق العمل المشارك لمشروع "دبيx10" في المؤسسة.

ويعد مشروع "دبيx10" مشروعا استراتيجيا في تحويل دبي إلى مدينة المستقبل ويهدف المشروع بأن تسبق دبي مدن العالم بعشر سنوات.